O campanie amplă de cibernetic atribuită hackerilor cu legături în Rusia a compromis sute de conturi de e-mail ale unor procurori, militari și oficiali din Ucraina, România și alte state europene, potrivit unei investigații analizate de .

Peste 170 de conturi compromise în Ucraina

Hackerii ar fi spart peste 170 de conturi de e-mail aparținând procurorilor și anchetatorilor din Ucraina în ultimele luni, potrivit datelor analizate de Reuters. În total, cercetătorii estimează că au fost compromise cel puțin 284 de căsuțe de e-mail între septembrie 2024 și martie 2026.

Informațiile au fost expuse accidental online de către atacatori și descoperite de colectivul de cercetători Ctrl-Alt-Intel.

„Au lăsat ușa din față larg deschisă”

Cercetătorii spun că datele recuperate oferă o imagine rară asupra modului de operare al campaniei de spionaj.

„Au lăsat ușa din față larg deschisă”, au transmis aceștia, explicând că o eroare operațională a hackerilor a permis expunerea infrastructurii folosite în atacuri.

Ținte din România și state NATO

Pe lângă Ucraina, au fost vizate și țări din Europa, inclusiv România și alte state NATO din regiune și din Balcani.

În România, ar fi fost compromise cel puțin 67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv conturi asociate unor baze aeriene NATO și unui ofițer militar de rang înalt.

Ministerul Apărării Naționale nu a oferit un punct de vedere, notează Reuters.

Legături cu serviciile de informații ruse

Potrivit datelor analizate, atacurile ar fi fost asociate cu spionajul militar rus, prin gruparea GRU.

Serviciul Român de Informații a transmis anterior că această structură ar fi vizat infrastructuri critice și sisteme guvernamentale din mai multe state, inclusiv din România.

Atacuri și în alte țări europene

Campania cibernetică ar fi afectat și alte state:

în Grecia, au fost compromise conturi ale armatei și ale unor atașați militari;

în Bulgaria, au fost vizate conturi ale unor oficiali locali, iar incidentele sunt investigate în contextul posibilelor interferențe;

în Serbia, au fost hackuite conturi ale unor oficiali și academicieni.

Avertisment privind vulnerabilitatea globală

Experții în securitate cibernetică avertizează că nici măcar statele apropiate de Moscova nu sunt complet ferite de astfel de atacuri.

„O presupusă relație strânsă cu Moscova nu constituie o garanție împotriva spionajului rus”, a declarat Keir Giles, cercetător la Chatham House.