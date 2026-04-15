Acasa » Eveniment » Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române

Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române

Selen Osmanoglu
15 apr. 2026, 09:07
Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române
Sursa foto: Pixabay /@ Darwin Laganzon
Cuprins
  1. Peste 170 de conturi compromise în Ucraina
  2. „Au lăsat ușa din față larg deschisă”
  3. Ținte din România și state NATO
  4. Legături cu serviciile de informații ruse
  5. Atacuri și în alte țări europene
  6. Avertisment privind vulnerabilitatea globală

O campanie amplă de spionaj cibernetic atribuită hackerilor cu legături în Rusia a compromis sute de conturi de e-mail ale unor procurori, militari și oficiali din Ucraina, România și alte state europene, potrivit unei investigații analizate de Reuters.

Peste 170 de conturi compromise în Ucraina

Hackerii ar fi spart peste 170 de conturi de e-mail aparținând procurorilor și anchetatorilor din Ucraina în ultimele luni, potrivit datelor analizate de Reuters. În total, cercetătorii estimează că au fost compromise cel puțin 284 de căsuțe de e-mail între septembrie 2024 și martie 2026.

Informațiile au fost expuse accidental online de către atacatori și descoperite de colectivul de cercetători Ctrl-Alt-Intel.

„Au lăsat ușa din față larg deschisă”

Cercetătorii spun că datele recuperate oferă o imagine rară asupra modului de operare al campaniei de spionaj.

„Au lăsat ușa din față larg deschisă”, au transmis aceștia, explicând că o eroare operațională a hackerilor a permis expunerea infrastructurii folosite în atacuri.

Ținte din România și state NATO

Pe lângă Ucraina, au fost vizate și țări din Europa, inclusiv România și alte state NATO din regiune și din Balcani.

În România, ar fi fost compromise cel puțin 67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv conturi asociate unor baze aeriene NATO și unui ofițer militar de rang înalt.

Ministerul Apărării Naționale nu a oferit un punct de vedere, notează Reuters.

Legături cu serviciile de informații ruse

Potrivit datelor analizate, atacurile ar fi fost asociate cu spionajul militar rus, prin gruparea GRU.

Serviciul Român de Informații a transmis anterior că această structură ar fi vizat infrastructuri critice și sisteme guvernamentale din mai multe state, inclusiv din România.

Atacuri și în alte țări europene

Campania cibernetică ar fi afectat și alte state:

  • în Grecia, au fost compromise conturi ale armatei și ale unor atașați militari;
  • în Bulgaria, au fost vizate conturi ale unor oficiali locali, iar incidentele sunt investigate în contextul posibilelor interferențe;
  • în Serbia, au fost hackuite conturi ale unor oficiali și academicieni.

Avertisment privind vulnerabilitatea globală

Experții în securitate cibernetică avertizează că nici măcar statele apropiate de Moscova nu sunt complet ferite de astfel de atacuri.

„O presupusă relație strânsă cu Moscova nu constituie o garanție împotriva spionajului rus”, a declarat Keir Giles, cercetător la Chatham House.

Citește și...
Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Eveniment
Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea
Eveniment
RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea
Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
Eveniment
Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
Noii șefi ai marilor parchete își încep mandatele. Mesajul transmis de Nicușor Dan către procurori
Eveniment
Noii șefi ai marilor parchete își încep mandatele. Mesajul transmis de Nicușor Dan către procurori
Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință
Eveniment
Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință
Adevărul despre utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii. Ce arată cel mai amplu studiu despre riscul de autism
Eveniment
Adevărul despre utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii. Ce arată cel mai amplu studiu despre riscul de autism
Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”
Eveniment
Trufandalele de primăvară, pericol pe tarabe. Legume cu pesticide de zeci de ori peste limită în piețele din România: „Suntem bolnavi din cauza mâncării”
Intervenție de urgență în Vâlcea. Doi tineri au căzut opt metri cu ATV-ul pe Valea Păușa (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Intervenție de urgență în Vâlcea. Doi tineri au căzut opt metri cu ATV-ul pe Valea Păușa (FOTO, VIDEO)
Incendiu devastator într-un bloc din Constanța. Nouă persoane au ajuns la spital. Focul a fost stins după ora 21.00 UPDATE
Eveniment
Incendiu devastator într-un bloc din Constanța. Nouă persoane au ajuns la spital. Focul a fost stins după ora 21.00 UPDATE
Autografele lui Mircea Lucescu, vândute pe internet la prețuri uriașe după decesul antrenorului
Eveniment
Autografele lui Mircea Lucescu, vândute pe internet la prețuri uriașe după decesul antrenorului
Ultima oră
09:21 - Inteligența artificială spune „da” prea des. Adevărul care îi îngrijorează pe specialiști
09:14 - Prima reacție a lui Trump după ce Orban a pierdut alegerile din Ungaria. Ce spune despre Peter Magyar
08:52 - JD Vance îi dă lecții de teologie Papei Leon: „Să fie atent când vorbește” (VIDEO)
08:48 - Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
08:40 - Scandal diplomatic în Asia. Coreea de Nord atacă Japonia după „Cartea albastră”
08:22 - RO-Alert și F-16 ridicate de urgență. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Tulcea
08:20 - Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
08:08 - Ambasadorul Israelului în SUA atacă Franța: „Nu au nicio influență pozitivă” în negocierile cu Libanul
07:30 - Noii șefi ai marilor parchete își încep mandatele. Mesajul transmis de Nicușor Dan către procurori
23:59 - Incendiul devastator într-un bloc social. Primăria Constanța caută soluții pentru persoanele rămase fără locuință