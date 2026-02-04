B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Atac șocant în Baia Mare! Un polițist a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani

Atac șocant în Baia Mare! Un polițist a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani

Ana Beatrice
04 feb. 2026, 23:11
Atac șocant în Baia Mare! Un polițist a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani
Foto simbol: Facebook / Poliția Română
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat pe strada Luminișului din Baia Mare
  2. Cine este suspectul și ce spun anchetatorii până acum

Un incident grav s-a produs în Baia Mare, unde un polițist a fost atacat de un adolescent de 16 ani. Omul legii se afla în timpul liber în momentul agresiunii. Atacul s-a produs pe neașteptate, iar victima a fost înjunghiată în spate. Victima a fost preluată de urgență și transportată la UPU din Spitalul Județean Baia Mare.

Ce s-a întâmplat pe strada Luminișului din Baia Mare

Zona în care ar fi putut dispărea tânărul este verificată de polițiști, cu sprijinul luptătorilor Serviciul de Acțiuni Speciale, potrivit vasiledale.

Alarma a fost dată astăzi, 4 februarie, în jurul orei 18:20. Agenții din cadrul Poliția Municipiului Baia Mare au fost chemați pe strada Luminișului, după ce o persoană ar fi fost rănită într-un incident violent.

Din primele verificări reiese că totul ar fi pornit de la un conflict spontan, în urma căruia un bărbat de 42 de ani a fost agresat fizic. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și identificarea agresorului.

Cine este suspectul și ce spun anchetatorii până acum

Din primele cercetări, anchetatorii au stabilit că principalul suspect ar fi un adolescent de 16 ani. Între timp, victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, starea acesteia fiind evaluată de medici.

A fost constituită o echipă complexă de investigație care lucrează sub coordonarea procurorului de caz. Cercetările continuă în Baia Mare, iar dosarul vizează infracțiunea de lovire sau alte violențe, autoritățile încercând să stabilească exact cum s-a produs agresiunea și care a fost motivul conflictului.

Tags:
Citește și...
Presa românească este în doliu. A murit Victor Kapra, „veteranul” presei economice
Eveniment
Presa românească este în doliu. A murit Victor Kapra, „veteranul” presei economice
Tragedie în București! O fetiță de 5 ani a murit după ce a fost lovită de un autoturism, iar bunica sa a ajuns la spital
Eveniment
Tragedie în București! O fetiță de 5 ani a murit după ce a fost lovită de un autoturism, iar bunica sa a ajuns la spital
Mesajul lui Sorin Grindeanu după vizita la Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: „Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința” (VIDEO)
Eveniment
Mesajul lui Sorin Grindeanu după vizita la Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: „Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința” (VIDEO)
Programul de liniște la bloc. Ce sancțiuni riscă locatarii care-și deranjează vecinii
Eveniment
Programul de liniște la bloc. Ce sancțiuni riscă locatarii care-și deranjează vecinii
Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
Eveniment
Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul
Eveniment
Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul
Anchetarea magistraţilor trebuie să revină în atribuțiile DNA. Procurorii cer modificarea legilor justiției
Eveniment
Anchetarea magistraţilor trebuie să revină în atribuțiile DNA. Procurorii cer modificarea legilor justiției
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Eveniment
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Eveniment
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Eveniment
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Ultima oră
23:06 - Condamnare în cazul atentatului împotriva lui Trump. Cât va sta după gratii suspectul de pe terenul de golf
22:39 - Bursucu rupe tăcerea despre salariul de la Antena 1. Cât câștigă acum prezentatorul TV: „Mai mulți decât la Kanal D”
22:31 - Guvernul caută ministru pentru Educație. Ilie Bolojan amână nominalizarea pe săptămâna viitoare
22:10 - România nu va restricționa accesul minorilor pe rețelele sociale. Bolojan adoptă „politica drobului de sare”
22:06 - Mircea Abrudean, la Forumul de Securitate din SUA. Președintele Senatului, întâlnire cu şeful Camerei Reprezentanţilor a SUA: „România își securizează sprijinul american”
21:47 - Presa românească este în doliu. A murit Victor Kapra, „veteranul” presei economice
21:46 - O erupție solară majoră a perturbat comunicațiile radio în Africa și sudul Europei
21:40 - Ciprian Ciucu ar lua în calcul eliminarea gratuității la STB pentru zeci de mii de seniori. Reacția Primărei Capitalei: “STB păstrează gratuitatea pentru pensionari”
21:04 - De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical? Explicațiile premierului Ilie Bolojan
21:02 - Vești importante pentru viitorii pensionari. Contribuția la Pilonul 2 ar putea crește la 6% până în 2027