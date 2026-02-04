Un incident grav s-a produs în Baia Mare, unde un polițist a fost atacat de un adolescent de 16 ani. Omul legii se afla în timpul liber în momentul agresiunii. Atacul s-a produs pe neașteptate, iar victima a fost înjunghiată în spate. Victima a fost preluată de urgență și transportată la UPU din .

Ce s-a întâmplat pe strada Luminișului din Baia Mare

Zona în care ar fi putut dispărea tânărul este verificată de , cu sprijinul luptătorilor Serviciul de Acțiuni Speciale, potrivit vasiledale.

Alarma a fost dată astăzi, 4 februarie, în jurul orei 18:20. Agenții din cadrul Poliția Municipiului Baia Mare au fost chemați pe strada Luminișului, după ce o persoană ar fi fost rănită într-un incident violent.

Din primele verificări reiese că totul ar fi pornit de la un conflict spontan, în urma căruia un bărbat de 42 de ani a fost agresat fizic. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și identificarea agresorului.

Cine este suspectul și ce spun anchetatorii până acum

Din primele cercetări, anchetatorii au stabilit că principalul suspect ar fi un adolescent de 16 ani. Între timp, victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, starea acesteia fiind evaluată de .

A fost constituită o echipă complexă de investigație care lucrează sub coordonarea procurorului de caz. Cercetările continuă în Baia Mare, iar dosarul vizează infracțiunea de lovire sau alte violențe, autoritățile încercând să stabilească exact cum s-a produs agresiunea și care a fost motivul conflictului.