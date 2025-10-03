Atenție la atacuri pe WhatsApp! Regula obișnuită de a evita linkurile suspecte nu mai este suficientă pentru a ne proteja dispozitivele. Hackerii au dezvoltat metode prin care telefonul sau calculatorul poate fi compromis mult mai ușor. avertizează că atacurile recente pe WhatsApp nu mai necesită interacțiunea utilizatorului.

Victimele au primit o fotografie prin WhatsApp fără să o deschidă sau să o vizualizeze. Totuși, aplicația a generat automat o previzualizare, iar smartphone-ul a procesat fișierul care conținea cod malițios.

Atacurile pe WhatsApp. Cum funcționează și care este pericolul

Telefonul poate fi compromis chiar dacă stă în buzunar. La fel de bine, se poate întâmpla să primești un mesaj pe care nici nu-l observi, mai ales dacă e trimis într-un grup activ, cu mulţi membri. Atacatorul va avea în scurt timp acces la , la e-mail-ul tău ca şi la conturile de pe reţelele sociale, potreivit Știrile ProTV.

Acest tip de atac exploatează două vulnerabilități: Una în WhatsApp și alta în sistemele de operare Apple. Fișierul DNG folosit conține un spyware capabil să acceseze date personale, poze, microfon și alte informații de pe device.

Vlad Cotenescu, expert în securitatea informației, explică: „Fişierul e special construit de atacatori pentru a putea instala programe maliţioase pe device-urile utilizatorului, cu intenţia de a accesa date personale, poze, imagini, microfonul dispozitivului.”

Ce măsuri recomandă autoritățile și experții în cazul atacurilor pe WhatsApp

După depistarea atacurilor în America, WhatsApp a lansat remedieri și recomandă actualizarea aplicațiilor. Directoratul Român de Securitate Cibernetică susține aceeași măsură: instalați ultimele versiuni ale aplicațiilor și aplicați toate update-urile sistemului de operare.

Recomandările DNSC includ:

Actualizați imediat „WhatsApp”, „WhatsApp Business” și „WhatsApp for Mac”.

Aplicați toate update-urile Apple pentru iOS, iPadOS și macOS.

Andrei Avădanei, expert în securitate cibernetică, adaugă: „Există o opțiune pe WhatsApp ce îți permite dezactivarea previzualizării și practic, pozele nu mai se descarcă automat pe telefonul mobil și în aplicația de WhatsApp, ci doar în momentul în care deschidem mesajul, dăm click descarcă imaginea și abia atunci aceasta se descarcă.”

DNSC menționează că este pentru prima dată când un atac de tip zero-click a fost semnalat în România.