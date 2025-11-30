B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Atmosfera de sărbătoare plutește în aer! Bucovina i-a cucerit pe turiști în minivacanță: „Aici am găsit cea mai bună mâncare”

Atmosfera de sărbătoare plutește în aer! Bucovina i-a cucerit pe turiști în minivacanță: „Aici am găsit cea mai bună mâncare”

Ana Beatrice
30 nov. 2025, 20:41
Atmosfera de sărbătoare plutește în aer! Bucovina i-a cucerit pe turiști în minivacanță: „Aici am găsit cea mai bună mâncare”
Sursa Foto: Captură Video -observatornews.ro
Cuprins
  1. Ce îi aduce pe turiști la Câmpulung Moldovenesc, în ciuda vremii mohorâte
  2. Ce îi atrage pe turiști să umple până la refuz hotelurile din Bucovina

Atmosfera de sărbătoare plutește în aer! Chiar dacă ziua de Sfântul Andrei se încheie, bucuria rămâne. Mâine este Ziua Națională a României, iar oamenii au toate motivele să prelungească veselia.

Sunt mulți cei care au ales să-și petreacă zilele libere pe plaiurile bucovinene. Acolo îi întâmpină mese bogate, încărcate cu bucate tradiționale pregătite pentru fiecare oaspete.

Ce îi aduce pe turiști la Câmpulung Moldovenesc, în ciuda vremii mohorâte

Românii nu s-au lăsat descurajați de vremea mohorâtă. La Câmpulung Moldovenesc, turiștii au pornit hora în jurul focului, încălzindu-se cu voie bună. În plus, mesele au fost încărcate cu bunătăți locale. Mulți vizitatori spun că se vor întoarce și anul viitor.

„De la șorici la slănină afumată pe pat de ceapă, avem și sărmăluțe bucovinene, platourile noastre tradiționale cu tobă, cu cârnați făcuți în casă. La ceaune avem un ostropel de vită și o mâncărică de gălbiori.”, a spus un bucătar, potrivit observatornews.ro.

Bucatele tradiționale au fost completate perfect de deserturile copilăriei. Poale-n brâu, gogoși pufoase, cornulețe cu gem și mere coapte.

„Aici am găsit, fără exagerare, cea mai bună mâncare, din Gura Humorului până în Bistrița, în Ardeal”, a declarat un bărbat.

„Am revenit pentru că e o zonă plină de surprize plăcute, de multă cultură, istorie și valori pe care vrem să le păstrăm pentru cât mai mult timp”, a completat o femeie.

Ce îi atrage pe turiști să umple până la refuz hotelurile din Bucovina

La un hotel din Bucovina, toate camerele au fost ocupate, semn că zona rămâne una dintre preferatele turiștilor. Managerul complexului a explicat faptul că prețurile pentru acest sejur sunt puțin mai ridicate decât într-un weekend obișnuit. Tarifele pornesc de la 300 de lei pe noapte și pot ajunge până la 1.000 de lei, însă includ cazarea, micul dejun și accesul la zona de spa.

Și la Gura Humorului, oaspeții au avut parte de zile dedicate relaxării. „Se pot răsfăța la centrul spa, unde cazații noștri se relaxează în ciubărul cu apă sărată, piscină, jacuzzi, saună umedă, saună uscată”, a adăugat Marinela Țăran, reprezentant hotel.

Oaspeții au fost cuceriți atât de peisaj, cât și de confortul oferit. „Suntem foarte foarte încântați de ce am găsit aici, este totul la superlativ. Cred că este unul dintre cele mai frumoase locuri de aici, din Bucovina”, a spus o turistă.

Pentru tot acest răsfăț, turiștii cazați la hotelul din Gura Humorului au achitat între 540 și 920 de lei pe noapte, în funcție de camera aleasă.

Tags:
Citește și...
Premierul Ilie Bolojan: „Cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”
Eveniment
Premierul Ilie Bolojan: „Cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”
ANAF pune la punct propriul „OLX”. Bunurile confiscate vor fi scoase la vânzare pentru toți românii
Eveniment
ANAF pune la punct propriul „OLX”. Bunurile confiscate vor fi scoase la vânzare pentru toți românii
Un tânăr jandarm a emoționat un avion întreg. A interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine (VIDEO)
Eveniment
Un tânăr jandarm a emoționat un avion întreg. A interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine (VIDEO)
Magistrații domină topul pensiilor speciale. În octombrie 2025 media a depăşit 25.000 de lei
Eveniment
Magistrații domină topul pensiilor speciale. În octombrie 2025 media a depăşit 25.000 de lei
Estimările privind evoluția demografică arată un viitor sumbru. România riscă să piardă 700.000 de oameni în doar 15 ani
Eveniment
Estimările privind evoluția demografică arată un viitor sumbru. România riscă să piardă 700.000 de oameni în doar 15 ani
Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primei luni ca vicepremier: „M-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă”
Eveniment
Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primei luni ca vicepremier: „M-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă”
Spitalul Municipal Câmpina a oprit internările din cauza lipsei apei potabile: „Singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea”
Eveniment
Spitalul Municipal Câmpina a oprit internările din cauza lipsei apei potabile: „Singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea”
Gabriel Oprea, președintele UMPMV, mesaj de 1 Decembrie: „România are nevoie, mai mult decât oricând, de unitate si de un sistem de securitate puternic”
Eveniment
Gabriel Oprea, președintele UMPMV, mesaj de 1 Decembrie: „România are nevoie, mai mult decât oricând, de unitate si de un sistem de securitate puternic”
Tehnologia schimbă modul în care românii își decorează casele. Cât costă un brad cu lumini incorporate
Eveniment
Tehnologia schimbă modul în care românii își decorează casele. Cât costă un brad cu lumini incorporate
Ciprian Ciucu – omul din spatele primarului
Eveniment
Ciprian Ciucu – omul din spatele primarului
Catalin Drula
Ultima oră
23:07 - Lasconi nu își ascunde nemulțumirea față de guvernul condus de Ilie Bolojan: „Este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani”
21:57 - Premierul Ilie Bolojan: „Cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”
21:37 - ANAF pune la punct propriul „OLX”. Bunurile confiscate vor fi scoase la vânzare pentru toți românii
19:39 - Un tânăr jandarm a emoționat un avion întreg. A interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine (VIDEO)
18:59 - Magistrații domină topul pensiilor speciale. În octombrie 2025 media a depăşit 25.000 de lei
18:20 - Estimările privind evoluția demografică arată un viitor sumbru. România riscă să piardă 700.000 de oameni în doar 15 ani
17:45 - Andreea Bălan pune capăt zvonurilor! A fost sau nu Săndel Bălan invitat la nunta cu Victor Cornea: „Nașul Temi mă va conduce la altar”
17:36 - Oana Gheorghiu a prezentat bilanțul primei luni ca vicepremier: „M-am concentrat să pun bazele solide ale mandatului, folosind ceea ce am învățat în toți anii de muncă”
16:46 - Spitalul Municipal Câmpina a oprit internările din cauza lipsei apei potabile: „Singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea”
16:20 - Gabriel Oprea, președintele UMPMV, mesaj de 1 Decembrie: „România are nevoie, mai mult decât oricând, de unitate si de un sistem de securitate puternic”