Sunt mulți cei care au ales să-și petreacă zilele libere pe plaiurile bucovinene. Acolo îi întâmpină mese bogate, încărcate cu bucate tradiționale pregătite pentru fiecare oaspete. Ce îi aduce pe turiști la Câmpulung Moldovenesc, în ciuda vremii mohorâte

Românii nu s-au lăsat descurajați de vremea mohorâtă. La Câmpulung Moldovenesc, turiștii au pornit hora în jurul focului, încălzindu-se cu voie bună. În plus, mesele au fost încărcate cu bunătăți locale. Mulți vizitatori spun că se vor întoarce și anul viitor.

„De la șorici la slănină afumată pe pat de ceapă, avem și sărmăluțe bucovinene, platourile noastre tradiționale cu tobă, cu cârnați făcuți în casă. La ceaune avem un ostropel de vită și o mâncărică de gălbiori.”, a spus un bucătar, potrivit observatornews.ro.

Bucatele tradiționale au fost completate perfect de deserturile copilăriei. Poale-n brâu, gogoși pufoase, cornulețe cu gem și mere coapte.

„Aici am găsit, fără exagerare, cea mai bună mâncare, din până în Bistrița, în Ardeal”, a declarat un bărbat.

„Am revenit pentru că e o zonă plină de surprize plăcute, de multă cultură, istorie și valori pe care vrem să le păstrăm pentru cât mai mult timp”, a completat o femeie.

Ce îi atrage pe turiști să umple până la refuz hotelurile din Bucovina

La un hotel din Bucovina, toate camerele au fost ocupate, semn că zona rămâne una dintre preferatele turiștilor. Managerul complexului a explicat faptul că prețurile pentru acest sunt puțin mai ridicate decât într-un weekend obișnuit. Tarifele pornesc de la 300 de lei pe noapte și pot ajunge până la 1.000 de lei, însă includ cazarea, micul dejun și accesul la zona de spa.

Și la Gura Humorului, oaspeții au avut parte de zile dedicate relaxării. „Se pot răsfăța la centrul spa, unde cazații noștri se relaxează în ciubărul cu apă sărată, piscină, jacuzzi, saună umedă, saună uscată”, a adăugat Marinela Țăran, reprezentant hotel.

Oaspeții au fost cuceriți atât de peisaj, cât și de confortul oferit. „Suntem foarte foarte încântați de ce am găsit aici, este totul la superlativ. Cred că este unul dintre cele mai frumoase locuri de aici, din Bucovina”, a spus o turistă.

Pentru tot acest răsfăț, turiștii cazați la hotelul din Gura Humorului au achitat între 540 și 920 de lei pe noapte, în funcție de camera aleasă.