O nouă descoperire neobișnuită a fost făcută pe litoralul românesc, de această dată pe Plaja Vadu, în județul . Fragmente metalice care par a proveni dintr-o dronă au fost găsite de către inspectorii Administrației Rezervației Biosferei în timpul unei acțiuni de ecologizare. Elementul surprinzător este că pe bucata de metal se afla un mesaj de avertizare scris în limba rusă, fapt ce ridică numeroase întrebări privind proveniența acesteia.

Ce mesaj era inscripționat pe dronă

Potrivit informațiilor preliminare, resturile au fost identificate între Edighiol și Periboina, la aproximativ 600-700 de metri de localitatea Edighiol, chiar pe malul mării. Echipa aflată în teren pentru curățarea zonei a remarcat un obiect cu aspect neobișnuit, care semăna cu o componentă de dronă militară. La o privire mai atentă, s-a observat și inscripția în limba rusă, cu mesajul clar: „Nu atingeți”, potrivit .

Deși obiectul putea avea valoare pentru o investigație militară, fiind un potențial indiciu despre activitățile din regiune, acesta nu a fost trimis către Ministerul Apărării Naționale pentru expertiză tehnică. În mod surprinzător, fragmentul a fost trimis direct la reciclare.

Această decizie ridică semne de întrebare atât în ceea ce privește procedurile interne, cât și în privința gradului de conștientizare a importanței unor astfel de descoperiri. Specialiștii atrag atenția că fragmentele de echipamente militare, mai ales când prezintă inscripții într-o limbă străină, ar trebui predate imediat autorităților competente, pentru verificări.

De unde provenea drona, Rusia sau Ucraina?

Întrebarea care planează acum este dacă drona era de origine rusească sau ucraineană. Inscripția în limba rusă ar sugera o legătură cu Federația Rusă, însă există și ipoteza ca echipamentul să fi fost capturat sau utilizat de forțele ucrainene.

Contextul războiului din Ucraina face ca astfel de situații să nu fie inedite. În ultimele luni, mai multe fragmente de drone au fost găsite în apropierea graniței de est a României, pe teritoriul județelor Tulcea și Constanța. Fiecare descoperire a stârnit discuții intense, având în vedere riscurile de securitate și sensibilitatea zonei.

De data aceasta, faptul că resturile au fost descoperite pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării complică și mai mult situația. În acest perimetru protejat, orice intervenție trebuie făcută cu respectarea unor reguli stricte, însă tocmai acest cadru special ar fi trebuit să ducă la o raportare imediată către autorități.

Ce spun specialiștii în securitate despre aceste incidente cu drona

Specialiștii în securitate atrag atenția că orice fragment provenit din echipamente de zbor fără pilot reprezintă o sursă importantă de informații. Analizarea materialului, a sistemelor de ghidare sau a componentelor electronice ar putea oferi detalii esențiale despre tehnologia utilizată, dar și despre originea exactă a aparatului.

Faptul că bucata descoperită pe Plaja Vadu nu a ajuns în mâinile experților în apărare reprezintă o oportunitate pierdută și ridică întrebări serioase despre modul în care autoritățile gestionează astfel de incidente. În contextul unui conflict care se desfășoară la doar câteva sute de kilometri de granițele României, vigilența ar trebui să fie maximă.

Cum au reacționat autoritățile în acest caz

În prezent, cazul se află în atenția organelor de anchetă, care încearcă să stabilească proveniența fragmentului și motivele pentru care acesta nu a fost raportat corespunzător. Descoperirea este cu atât mai sensibilă cu cât vine într-o perioadă în care România și NATO își consolidează prezența militară în zona Mării Negre, tocmai pentru a descuraja eventuale provocări.

Surse din administrație susțin că incidentul va fi analizat pentru a se vedea dacă au fost încălcate procedurile și dacă sunt necesare noi măsuri pentru gestionarea unor situații similare în viitor.

Când a intrat o dronă rusească pe teritoriul României

Amintim că, recent, pe 13 septembrie, o dronă rusească a pătruns aproximativ 10 kilometri pe teritoriul României și a operat în spațiul aerian al țării membre NATO timp de aproximativ 50 de minute

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, pentru B1 TV, că drona rușilor nu a fost doborâtă de Forțele Române, ci s-a întors în spațiul aerian al Ucrainei. (Detalii )