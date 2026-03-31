O postare aparent banală pe a declanșat rapid o controversă în mediul online. Un utilizator a încins spiritele după ce a comparat bonuri din România și Statele Unite.

Acesta susține că, în unele restaurante românești, este deja inclus pe notă. Mai mult, clienții sunt încurajați ulterior să lase încă un procent, o practică pe care o consideră nedreaptă. Subiectul a generat un val de reacții și dezbateri aprinse în comentarii.

De la ce a pornit întreaga dezbatere

Totul a pornit de la un detaliu care, la prima vedere, pare minor, dar a ridicat semne de întrebare. Este vorba despre modul în care este calculat și prezentat bacșișul pe . Utilizatorul susține că procentul „standard” de 10% ajunge, în realitate, mai mare, deoarece este aplicat la prețul final ce include TVA. În plus, acesta a remarcat că, în unele restaurante din România, bacșișul apare deja adăugat pe bon.

„Restaurantele din România au început să te fure pe față: îți bagă bacșiș pe bon și apoi te mai întreabă dacă vrei să lași și altul. Ieri m-am uitat pe două bonuri de restaurant. Unul din New York. Unul din . Am descoperit ceva ce probabil n-ai observat niciodată pe bonul tău din România. Bacșișul «standard» de 10% nu e de fapt 10%. E 12.1%. Pentru că se calculează la prețul cu TVA, adică incluzi și taxa pe care restaurantul o dă statului.

Un lucru pe care în SUA nu-l face nimeni. Și asta e doar începutul. Pe bonul din București, bacșișul era deja pus automat (39 lei, între pizza și total, ca un «produs»). Iar jos scria frumos: «Tips not included» + sugestii de 10-20%. Adică: ți-au luat deja și te roagă să mai dai.

Am făcut matematica completă, cu TVA desfăcut pe fiecare produs (11% mâncare, 21% cafea și alcool), comparație directă cu bonul american. Concluziile sunt… interesante”, se arată în , notează click.ro.

Care au fost reacțiile în comentarii

Postarea a atras rapid atenția și a împărțit în două tabere. Unii au criticat dur practica, considerând-o incorectă și chiar abuzivă. „Nu am comandat «tips». Plătesc doar produsele cerute de mine, la prețul din meniu”, a spus o persoană.

Alții au mers mai departe, afirmând că astfel de situații nu sunt noi. „Restaurantele din România au furat dintotdeauna pe față, asta e doar o metodă nouă, dar japca e constantă”, a declarat altcineva.

Alte comentarii reflectă experiențe comparabile în alte țări: „Și in SUA am pățit același lucru. Unele restaurante au 18/20% inclus automat și dacă nu ești atent, mai pui și tu, încă pe atât”. Un alt utilizator a declarat că, din principiu, evită restaurantele și a explicat că anul trecut a lăsat bacșiș doar rotunjind până în 10 lei. De asemenea, cineva i-a dat românului un sfat: „Poți încerca să nu mai mergi la restaurante. Nimeni nu-ți cere bacșiș pentru asta”.