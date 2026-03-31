O postare aparent banală pe Reddit a declanșat rapid o controversă în mediul online. Un utilizator a încins spiritele după ce a comparat bonuri din România și Statele Unite.
Acesta susține că, în unele restaurante românești, bacșișul este deja inclus pe notă. Mai mult, clienții sunt încurajați ulterior să lase încă un procent, o practică pe care o consideră nedreaptă. Subiectul a generat un val de reacții și dezbateri aprinse în comentarii.
Totul a pornit de la un detaliu care, la prima vedere, pare minor, dar a ridicat semne de întrebare. Este vorba despre modul în care este calculat și prezentat bacșișul pe bon. Utilizatorul susține că procentul „standard” de 10% ajunge, în realitate, mai mare, deoarece este aplicat la prețul final ce include TVA. În plus, acesta a remarcat că, în unele restaurante din România, bacșișul apare deja adăugat pe bon.
„Restaurantele din România au început să te fure pe față: îți bagă bacșiș pe bon și apoi te mai întreabă dacă vrei să lași și altul. Ieri m-am uitat pe două bonuri de restaurant. Unul din New York. Unul din București. Am descoperit ceva ce probabil n-ai observat niciodată pe bonul tău din România. Bacșișul «standard» de 10% nu e de fapt 10%. E 12.1%. Pentru că se calculează la prețul cu TVA, adică incluzi și taxa pe care restaurantul o dă statului.
Un lucru pe care în SUA nu-l face nimeni. Și asta e doar începutul. Pe bonul din București, bacșișul era deja pus automat (39 lei, între pizza și total, ca un «produs»). Iar jos scria frumos: «Tips not included» + sugestii de 10-20%. Adică: ți-au luat deja și te roagă să mai dai.
Am făcut matematica completă, cu TVA desfăcut pe fiecare produs (11% mâncare, 21% cafea și alcool), comparație directă cu bonul american. Concluziile sunt… interesante”, se arată în postarea românului, notează click.ro.
Postarea a atras rapid atenția și a împărțit utilizatorii în două tabere. Unii au criticat dur practica, considerând-o incorectă și chiar abuzivă. „Nu am comandat «tips». Plătesc doar produsele cerute de mine, la prețul din meniu”, a spus o persoană.
Alții au mers mai departe, afirmând că astfel de situații nu sunt noi. „Restaurantele din România au furat dintotdeauna pe față, asta e doar o metodă nouă, dar japca e constantă”, a declarat altcineva.
Alte comentarii reflectă experiențe comparabile în alte țări: „Și in SUA am pățit același lucru. Unele restaurante au 18/20% inclus automat și dacă nu ești atent, mai pui și tu, încă pe atât”. Un alt utilizator a declarat că, din principiu, evită restaurantele și a explicat că anul trecut a lăsat bacșiș doar rotunjind până în 10 lei. De asemenea, cineva i-a dat românului un sfat: „Poți încerca să nu mai mergi la restaurante. Nimeni nu-ți cere bacșiș pentru asta”.