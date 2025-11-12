Doi frați din județul , de 16 și 25 de ani, au legat un câine de o căruță și l-au târât mai mulți metri pe drum public. s-a ales cu răni la cap și la un membru, în timp ce agresorii au fost reținuți. Iată ce s-a întâmplat!

Ce s-a întâmplat cu câinele

Cei doi agresori, de 16 și 25 de ani, sunt din comuna vasluiană Ivești. Ei ar fi legat un câine de spatele unei căruțe și l-ar fi târât pe carosabil. Animalul a fost târat pe drumul public mai mulți metri, conform Adevărul.

Patrupedul suspus acestei cruzimi s-a ales cu răni la cap și la un membru. În cele din urmă, câinele a primit îngrijiri medicale și a fost plasat într-un adăpost public din comuna Ivești.

Ce au transmis polițiștii

Poliștii au stabilit că exemplarul canin este unul de rasă comună și a fost supus unor cruzimi care i-au provocat răni la cap, dar și la un membru.

„Poliţiştii au stabilit că bărbaţii cercetaţi ar fi legat un exemplar canin, rasă comună, de osia din spate a unui atelaj hipo şi s-ar fi deplasat astfel pe drumul public din comuna Iveşti, târând exemplarul canin pe partea carosabilă, acţiuni prin care i-ar fi produs leziuni în zona capului şi a membrului stâng posterior”, a transmis IPJ Vaslui.

„Exemplarul canin a primit îngrijiri medicale, ulterior fiind plasat într-un adăpost public din comuna Iveşti”, a adăugat IPJ Vaslui.

Ce s-a întâmplat cu agresorii

Ca urmare a probatoriului administrat, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a celor doi frați.

Agresorii, de 16 și 25 de ani, urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad pentru stabilirea unor măsuri preventive.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului, pentru a stabili și proba întreaga activitate infracțională a celor doi tineri, care riscă să răspundă pentru rănirea cu intenție a animalelor.