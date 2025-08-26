B1 Inregistrari!
Au venit, au mâncat și-au plecat. Doi tineri au „uitat" să plătească nota la un restaurant

Elena Boruz
26 aug. 2025, 14:23
Foto: Freepik

Doi tineri au devenit vedete, după ce s-au gândit că mai bine nu plătesc nota la restaurant. Au mâncat, au băut pe săture și la plecare…care mai de care să alerge mai repede. 

Incidentul s-a petrecut în Timișoara și, din păcate pentru ei, a fost surprins pe camerele de supraveghere. Cel mai probabil, cei doi se vor trezi cu poliția la ușă pentru a da niște explicații. Gestul pe care l-au făcut a fost pentru a nu plăti nota, care nu era mai mult de 100 de lei, informează observator news.

Întâmplare similară, în urmă cu două luni

Evenimentul nu este singurul de acest gen care a avut loc în Timișoara. În luna iulie, în centrul orașului, trei tineri au procedat identic. După ce au mâncat „pe rupte” la un fast-food, s-au hotărât că mai bine o iau la fugă decât să plătească ce au consumat.

La acel moment, proprietarii restaurantului au scris pe rețelele de socializare că nu își doresc „scandal”, ci „nota de plată”.

