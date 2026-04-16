Jaful tezaurului românesc din Olanda capătă noi dimensiuni. Informații apărute recent arată că hoții care au furat nu s-au oprit aici.

Aceștia ar fi încercat să dea lovitura și asupra unui al doilea coif, încercând să spargă vitrina în care era expus. Între timp, procesul continuă astăzi, cu un nou termen de judecată la .

Ce au vrut, de fapt, hoții să fure

Ancheta scoate la iveală un scenariu mult mai grav decât se credea inițial. nu au venit țintiți doar pe celebrul coif de aur de la Coțofenești, piesa centrală a expoziției, ci aveau în plan un jaf de proporții.

Potrivit anchetatorilor, aceștia au încercat să pună mâna și pe un al doilea coif extrem de valoros. Este vorba despre cel de la Cucuteni-Băiceni, evaluat la aproximativ 3,2 milioane de euro. Informațiile din dosar arată că vitrina în care era expus a fost lovită în repetate rânduri, semn clar că hoții au insistat să o spargă.

Totuși, în ciuda atacurilor, sistemul de protecție a rezistat. Vitrina a fost serios avariată, dar nu a cedat, iar piesa a rămas în siguranță.

Cum au reușit hoții să dea lovitura în mai puțin de un minut

Hoții au acționat rapid și organizat. Au spart mai multe vitrine în mai puțin de un minut. Au fugit apoi cu .

Ancheta a adus, totuși, și un rezultat important. O parte dintre bunuri au fost recuperate după ce procurorii olandezi au ajuns la un acord cu doi dintre cei trei suspecți.

În cazul acestora, au fost cerute pedepse de 3 ani și opt luni de închisoare. Situația este diferită pentru al treilea suspect, care a refuzat să coopereze cu anchetatorii și care riscă acum o pedeapsă semnificativ mai mare, notează digi24.ro.