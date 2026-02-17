Un bărbat din Sydney a fost condamnat la opt ani de închisoare după ce a încercat să trimită ilegal în străinătate 101 reptile australiene, ascunse în pungi de popcorn și cutii de biscuiți. Autoritățile au anunțat că sentința reprezintă un record în materie de trafic de specii sălbatice în .

Sentință cu executare și perioadă minimă obligatorie

Neil Simpson, în vârstă de 61 de ani, a fost condamnat de un tribunal din Sydney la opt ani de detenție, cu o perioadă minimă obligatorie de cinci ani și patru luni. Decizia a fost anunțată de oficialii federali pentru mediu și de guvernul statului New South Wales, potrivit Le Figaro.

Anchetatorii au descoperit că bărbatul a expediat 15 pachete între 2018 și 2023, care conțineau reptile destinate Hong Kong-ului, Coreei de Sud, Sri Lanka și României.

Reptile ascunse în ambalaje alimentare

Cele 101 reptile recuperate includeau specii australiene precum șopârle cu limbă albastră din vest, dragoni cu barbă și șopârle pitice cu coadă spinoasă sudice. Animalele erau închise în recipiente speciale, ascunse ulterior în pungi de popcorn, cutii de biscuiți sau într-o poșetă, înainte de a fi ambalate în cutii de carton pentru expediere.

Potrivit autorităților, Simpson ar fi încercat să convingă alte persoane să trimită pachetele în locul său pentru a evita suspiciunile. Cu toate acestea, anchetatorii și poliția din New South Wales au reușit să îl identifice și să îl rețină. Alte trei persoane au fost condamnate în același dosar.

Impact asupra biodiversității

Departamentul pentru Mediu din New South Wales a subliniat că traficul ilegal de specii sălbatice nu este „o infracțiune fără victime”, întrucât afectează conservarea și privează Australia de biodiversitatea sa unică.

Autoritățile au reiterat că vor continua să combată rețelele de trafic de animale sălbatice, considerate o amenințare majoră la adresa ecosistemelor și a speciilor protejate.