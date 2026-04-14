Autografele lui Mircea Lucescu, vândute pe internet la prețuri uriașe după decesul antrenorului

Ana Beatrice
14 apr. 2026, 21:31
Autografele lui Mircea Lucescu, vândute pe internet la prețuri uriașe după decesul antrenorului
Mircea Lucescu / Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce se vinde și la ce prețuri
  2. De ce explodează valoarea obiectelor în licitații
  3. Unde sunt păstrate obiectele de valoare

La scurt timp după decesul lui Mircea Lucescu, internetul s-a umplut de anunțuri. Obiectele care îi poartă semnătura au fost scoase la vânzare la prețuri ridicate. 

De la fotografii și cărți până la autografe, toate sunt promovate ca piese de colecție. Unii vânzători ajung să ceară și 1.000 de euro pentru o simplă semnătură a celui considerat cel mai mare antrenor român din istorie.

Ce se vinde și la ce prețuri

Valul de interes pentru Mircea Lucescu s-a transformat rapid într-o piață activă de colecție. Pe site-urile de anunțuri sunt listate zeci de produse, de la stickere, cărți și figurine până la obiecte cu autograf. Toate sunt promovate ca piese valoroase.

Diferențele de preț sunt semnificative. Un tricou al echipei Shakhtar Donetsk din 2010, semnat de antrenor, este scos la vânzare pentru 4.500 de lei. În același timp, un sticker fără autograf ajunge la 500 de lei. De asemenea, o fotografie semnată de fostul selecționer poate urca însă până la 2.500 de lei, notează Observator News.

De ce explodează valoarea obiectelor în licitații

Specialiștii spun că fenomenul nu este deloc nou. De fiecare dată când o personalitate dispare sau își încheie activitatea, valoarea obiectelor asociate crește rapid.

„Avem un caz celebru aici la Palatul Cestianul Racoviță. Este vorba de un tricou purtat de Gheorghe Hagi în ultimul meci. De la 500 de euro preț de pornire, acel tricou a fost adjudecat cu 30.000 de euro. Avem un exemplu concret și pentru un autograf Mircea Lucescu. La o licitație din 2022, un tricou Dinamo Kiev cu semnătura lui s-a judecat exact la prețul de pornire de 2.000 de euro”, a explicat reprezentanta unei galerii de artă pentru sursa menționată.

Tendința este clară. Cererea crește brusc, iar prețurile urcă în același ritm.

Unde sunt păstrate obiectele de valoare

Dincolo de piața online, există și obiecte cu valoare simbolică uriașă care nu vor fi niciodată scoase la vânzare. Tricouri, trofee sau medalii care i-au aparținut lui Mircea Lucescu pot fi admirate gratuit de fani, iar unele dintre ele spun povești unice.

Un exemplu este tricoul primit de la legendarul Peléîn urmă cu peste 50 de ani, după un meci în care cei doi s-au întâlnit pe teren și au făcut schimb de echipament. Acesta nu are preț și nici nu va fi vândut, dar poate fi văzut la Muzeul Fotbalului.

„Colecția face parte din familia domnului Lucescu, adică la noi vor sta pe o perioadă, ne dorim noi, cât mai lungă, dar dacă vreodată familia va dori să le ia înapoi, le vom da înapoi deoarece sunt în custodie și nu, niciodată nu s-a pus problema de vândut”, a declarat managerul muzeului.

Reprezentanții caselor de licitație estimează că, în următorii ani, vor apărea la vânzare și alte obiecte care i-au aparținut, cu prețuri de pornire de câteva mii de euro.

