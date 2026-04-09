Forțe de ordine mobilizate de Paște: peste 9.000 de agenți pe drumuri și la graniță. Ce trebuie să știe șoferii

Forțe de ordine mobilizate de Paște: peste 9.000 de agenți pe drumuri și la graniță. Ce trebuie să știe șoferii

09 apr. 2026, 20:39
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  2. Cine va fi mobilizat și unde
  3. Cum va fi monitorizat traficul și ce echipamente vor fi folosite
  4. Ce recomandări primesc șoferii

Peste 9.000 de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați în toată țara în perioada sărbătorilor de Paște, iar măsurile includ peste 1.500 de polițiști rutieri cu 400 de aparate radar și peste 3.500 de poliţişti de frontieră la punctele de trecere a frontierei.

Cine va fi mobilizat și unde

Peste 9.000 de polițiști și jandarmi vor fi în misiune în toată țara în aceste zile aglomerate. La ordine publică vor acționa și poliţiştii de la ordinea publică, alături de pompieri și echipajele SMURD, pentru supravegherea gării, a restaurantelor din zonele turistice și, mai ales, a lăcașurilor de cult.

La lăcașurile de cult se estimează că vor ajunge peste două milioane de credincioși, motiv pentru care accentul va fi pus pe asigurarea ordinii și intervenţiei rapide în caz de incidente. De asemenea, la intrările și ieșirile din țară se vor desfășura controale duble, coerente cu numărul mare de persoane care tranzitează frontiera.

Cum va fi monitorizat traficul și ce echipamente vor fi folosite

Pe șosele din țară vor fi în misiune peste 1.500 de polițiști rutieri cu 400 de aparate radar, potrivit stirileprotv.ro. Vor fi organizate mai multe filtre de control decât în mod obișnuit, potrivit declarațiilor citate, pentru a supraveghea viteza, starea autovehiculelor și comportamentul participanților la trafic.

Sunt pregătite și elicoptere de la Inspectorul General de Aviație, care vor monitoriza traficul și locurile unde se pot crea blocaje. Monitorizarea aeriană va completa posturile terestre și va facilita intervențiile rapide acolo unde se semnalează aglomerări sau accidente.

Ce recomandări primesc șoferii

Recomandarea înainte de a porni la drum este să se verifice din timp condițiile meteo și cât de aglomerat este traseul. Dacă este cazul, se recomandă alegerea unor variante ocolitoare pentru a evita blocajele și întârzierile.

La frontiere, peste 3.500 de poliţişti de frontieră vor fi prezenţi la toate punctele de trecere, iar pentru a evita aglomerația pe aplicaţia trafic-online se poate afla media timpilor de așteptare la graniță.

