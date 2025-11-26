Autorizația electronică de călătorie ETA va deveni obligatorie pentru toți românii care călătoresc în Marea Britanie începând cu 25 februarie 2026, potrivit unui anunț transmis de Ambasada britanică la București. Noua procedură se aplică tuturor călătorilor care nu necesită viză și care intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit.

Ce este autorizația electronică de călătorie ETA

ETA este un document digital introdus de autoritățile britanice pentru a crește controlul la frontieră și pentru a simplifica accesul în , informează . Potrivit Ambasadei Marii Britanii, „ETA se obţine rapid şi simplu online sau folosind aplicaţia oficială «UK ETA». Autorizaţia trebuie obţinută înainte de a călători.”

Cât costă și cât timp este valabilă ETA

Costul actual este de 16 lire sterline, iar documentul permite călătorii multiple, fiecare de până la șase luni consecutive, pe o perioadă totală de doi ani sau până la expirarea pașaportului – oricare dintre aceste situații intervine prima. Informații suplimentare despre procedură pot fi consultate pe site-ul oficial al Guvernului britanic, disponibil aici: gov.uk.

Începând cu 25 februarie 2026, toți călătorii fără viză, inclusiv cetățenii români, vor avea obligația de a deține autorizația electronică de călătorie ETA la momentul intrării în Regatul Unit. Autoritățile recomandă ca solicitarea să fie depusă cu suficient timp înainte de plecare pentru a evita întârzierile sau problemele administrative.

Ce recomandări face Ambasada Regatului Unit

Ambasada îi sfătuiește pe cei care plănuiesc o călătorie să verifice din timp toate detaliile oficiale, subliniind că „Ambasada Regatului Unit recomandă celor care planifică o călătorie să aplice din timp, verificând informaţiile oficiale de pe site-ul gov.uk/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condiţiile necesare înainte de plecare.”

Autorizația ETA nu înlocuiește pașaportul și nu garantează automat intrarea în țară, dar facilitează procesul de verificare la frontieră. De asemenea, britanicii precizează că procedura ar urma să fie extinsă treptat pentru toți cetățenii care nu au nevoie de viză pentru Regatul Unit.