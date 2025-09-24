B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Avansează lucrările la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiş, parte din Autostrada Transilvania. Construcții Erbașu: „Vom intra într-o etapă esențială a proiectului” (FOTO)

Avansează lucrările la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiş, parte din Autostrada Transilvania. Construcții Erbașu: „Vom intra într-o etapă esențială a proiectului” (FOTO)

B1.ro
24 sept. 2025, 13:23
Avansează lucrările la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiş, parte din Autostrada Transilvania. Construcții Erbașu: „Vom intra într-o etapă esențială a proiectului” (FOTO)
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Compania Construcții Erbașu a anunțat că lucrările pe șantierul secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte din Autostrada Transilvania, avansează zi de zi și curând vor intra într-o etapă esențială – montarea grinzilor. Această fază va aduce proiectul mai aproape de forma sa finală.

Construcții Erbașu, despre șantierul secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș

„🚧 Progresul se măsoară în muncă, iar munca noastră se vede. Pe tronsonul 𝐒𝐮𝐩𝐥𝐚𝐜𝐮 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚𝐮 – 𝐂𝐡𝐢𝐫𝐢𝐛𝐢𝐬, parte din 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚, transformăm fiecare oră de muncă în progres vizibil, kilometru cu kilometru.

🏗️ În perioada următoare, vom intra într-o etapă esențială a proiectului: montarea grinzilor, un moment-cheie în construcția acestui segment de autostradă. Această fază reprezintă un pas important în evoluția lucrărilor, aducând proiectul mai aproape de forma sa finală și pregătind terenul pentru etapele ce vor urma.

Determinarea noastră rămâne aceeași: să construim o infrastructură modernă, sigură și durabilă, pentru că 𝐚𝐢𝐜𝐢, 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞!

Proiectul are ca beneficiar Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Mulțumim tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect!

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

În primăvara acestui an, firma anunțase că lucrează pe acest șantier cu sute de oameni și utilaje: „Avem pe teren peste 315 oameni și 203 utilaje, toți cu același obiectiv: să ducem lucrările mai departe, cu profesionalism și responsabilitate”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Românii, șocați de prețuri! Plătesc mai mult pe mâncare decât spaniolii
Eveniment
Românii, șocați de prețuri! Plătesc mai mult pe mâncare decât spaniolii
Alergia la praf și acarieni: cum îți transformi casa într-un mediu sigur?
Eveniment
Alergia la praf și acarieni: cum îți transformi casa într-un mediu sigur?
Cine e preotul acuzat de corupere de minori. Mărturiile foștilor elevi: „Toată clasa râdea de el”
Eveniment
Cine e preotul acuzat de corupere de minori. Mărturiile foștilor elevi: „Toată clasa râdea de el”
Îți strigi câinele și te ignoră? Iată o metodă simplă care va atrage atenția patrupedului
Eveniment
Îți strigi câinele și te ignoră? Iată o metodă simplă care va atrage atenția patrupedului
De ce să nu faci duș după masă. Obiceiuri interzise după ce mănânci
Eveniment
De ce să nu faci duș după masă. Obiceiuri interzise după ce mănânci
Un bărbat a găsit jurnalul tatălui său, la 6 ani de la moartea acestuia: „Mi-a schimbat părerea despre el”
Eveniment
Un bărbat a găsit jurnalul tatălui său, la 6 ani de la moartea acestuia: „Mi-a schimbat părerea despre el”
Ministrul Educației: „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal, cu doza aceea de îngrijorare responsabilă” / „În zona școlilor care au primit astfel de mesaje, prezența jandarmilor și a Poliției va fi crescută”
Politică
Ministrul Educației: „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal, cu doza aceea de îngrijorare responsabilă” / „În zona școlilor care au primit astfel de mesaje, prezența jandarmilor și a Poliției va fi crescută”
Nou mesaj de amenințare privind comiterea unui masacru în școli și spitale / UPDATE – Surse: Un băiat de 17 ani este audiat
Eveniment
Nou mesaj de amenințare privind comiterea unui masacru în școli și spitale / UPDATE – Surse: Un băiat de 17 ani este audiat
Condamnații VIP salvați de ”justiție”. Cum au fost anulate condamnări la pușcărie și recuperări de prejudicii de un miliard de euro. „Curios e că asemenea hotărâri nu apar în cazul unor oameni simpli”
Eveniment
Condamnații VIP salvați de ”justiție”. Cum au fost anulate condamnări la pușcărie și recuperări de prejudicii de un miliard de euro. „Curios e că asemenea hotărâri nu apar în cazul unor oameni simpli”
De ce are pasta de dinți un pătrat colorat? Explicația te va uimi
Eveniment
De ce are pasta de dinți un pătrat colorat? Explicația te va uimi
Ultima oră
13:40 - Sorin Grindeanu: „Autorizația de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi semnată din luna august” / „I-am cerut premierului ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o Ordonanţă de urgenţă”
13:29 - Românii, șocați de prețuri! Plătesc mai mult pe mâncare decât spaniolii
13:23 - Smiley și Gina Pistol, nași spirituali. Cât a costat ținuta prezentatoarei TV
13:00 - Alergia la praf și acarieni: cum îți transformi casa într-un mediu sigur?
12:59 - Kelemen Hunor: „Orice vot pe o moțiune simplă sau o moțiune de cenzură înseamnă o fractură uriașă în coaliție”
12:58 - Cine e preotul acuzat de corupere de minori. Mărturiile foștilor elevi: „Toată clasa râdea de el”
12:34 - Uraganul Gabrielle se apropie de Europa cu rafale de peste 200 km/h (VIDEO)
12:32 - Îți strigi câinele și te ignoră? Iată o metodă simplă care va atrage atenția patrupedului
12:23 - Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu a picat la vot
12:16 - Tot mai multe vedete aleg viața la sat pentru creșterea copiilor. Adela Popescu: „Devii un om sigur pe tine, ca un copac bine înfipt în pământ” (VIDEO, FOTO)