Avansează lucrările la secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiş, parte din Autostrada Transilvania. Construcții Erbașu: „Vom intra într-o etapă esențială a proiectului” (FOTO)

Compania Construcții Erbașu a anunțat că lucrările pe șantierul secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte din Autostrada Transilvania, avansează zi de zi și curând vor intra într-o etapă esențială – montarea grinzilor. Această fază va aduce proiectul mai aproape de forma sa finală.

Construcții Erbașu, despre șantierul secțiunii Suplacu de Barcău – Chiribiș

„🚧 Progresul se măsoară în muncă, iar munca noastră se vede. Pe tronsonul 𝐒𝐮𝐩𝐥𝐚𝐜𝐮 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚𝐮 – 𝐂𝐡𝐢𝐫𝐢𝐛𝐢𝐬, parte din 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚, transformăm fiecare oră de muncă în progres vizibil, kilometru cu kilometru.

🏗️ În perioada următoare, vom intra într-o etapă esențială a proiectului: montarea grinzilor, un moment-cheie în construcția acestui segment de autostradă. Această fază reprezintă un pas important în evoluția lucrărilor, aducând proiectul mai aproape de forma sa finală și pregătind terenul pentru etapele ce vor urma.

Determinarea noastră rămâne aceeași: să construim o infrastructură modernă, sigură și durabilă, pentru că 𝐚𝐢𝐜𝐢, 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞!

Proiectul are ca beneficiar Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Mulțumim tuturor celor implicați în cadrul acestui proiect!

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

În primăvara acestui an, firma că lucrează pe acest șantier cu sute de oameni și utilaje: „Avem pe teren peste 315 oameni și 203 utilaje, toți cu același obiectiv: să ducem lucrările mai departe, cu profesionalism și responsabilitate”.