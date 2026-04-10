Căsătoria este asociată cu un risc mai redus de , deși nu s-ar crede, arată un realizat pe mai bine de 100 de milioane de subiecți. Cercetarea indică diferențe notabile între persoanele căsătorite și cele necăsătorite.

Căsătoria este asociată unui risc redus de cancer

Un studiu dat publicității de revista Cancer Research Communications arată că mariajul este asociat cu un risc mai scăzut de cancer. Această ultimă cercetare se adugă altora, de acest fel, care leagă căsătoria de o sănătate mai bună. Concret, noul studiu evidențiază diferențe clare între persoanele căsătorite și cele necăsătorite în ceea ce privește riscul de .

Astfel, din datele culese de autori, rezultă că ratele de cancer sunt cu 68% mai mari în cazul bărbaților care nu s-au căsătorit niciodată, comparativ cu ceilalți. În această din urmă categorie intră și cei divorțați sau văduvi. În cazul femeilor, diferența este și mai mare, ajungând la 83%.

„Când vine vorba de apariția cancerului, faptul de a-ți pune un inel pe deget ar putea oferi mai multă protecție femeilor. Este remarcabil”, este de părere dr. Brad Wilcox, profesor la Universitatea din Virginia.

În mod tradițional, cercetările despre mariaj arată că bărbații au mai mult de câștigat decât femeile atunci când se angajeză în relații heterosexuale. Noul studiu indică o tendință diferită, sugerând că femeile au un avantaj mai mare atunci când vine vorba despre cancer.

Trebuie spus că cercetarea apare într-un context în care căsătoria nu mai are aceeași răspândire ca în trecut, fiind un subiect picat în desuetudine.

Ce arată studiul dat publicității

Autorii studiului susțin că există mai multe explicații pentru aceste rezultate. În cazul unor tipuri de cancer, precum cel endometrial și ovarian, diferențele ar putea fi legate de mecanisme reproductive. Femeile care nu au născut prezintă un risc mai mare de îmbolnăvire.

Pe de altă parte, în rândul adulților mai în vârstă incluși în studiu, corelația a fost mai puternică. Acest lucru sugerează că efectul pozitiv al căsătoriei „se acumulează” în timp, crede dr. Paulo S. Pinheiro, epidemiolog la University of Miami Health System, autorul principal al studiului.

Din analiza datelor, în funcție de rasă și etnie reiese că bărbații de culoare par să beneficieze cel mai mult de pe urma vieții de familie, la capitolul sănătate. Dr. Jarrod A. Carrol, medic geriatru care tratează pacienți la Kaiser Permanente din sudul Californiei, crede că acest lucru reflectă rolul sprijinului oferit în cadrul familiei.

„Faptul că femeia de culoare este, practic, centrul de sprijin al întregii familii arată cât de profund implicată este în îngrijirea partenerului. Ea oferă sprijin și îi încurajează pe bărbații de culoare să caute mai devreme tratament și evaluare”, a spus Carrol.

Cum ar putea influența căsătoria nivelul de sănătate

Cercetarea ridică o întrebare din parte specialiștilor. Aceștia vor să afle dacă mariajul influențează direct sănătatea sau dacă persoanele mai sănătoase sunt cele care ajung mai des acolo. Căsătoria oferă, în general, acces mai bun la servicii medicale și sprijin social. De asemenea, persoanele care au fost căsătorite sunt mai puțin predispuse la comportamente riscante.

Or, comportamentul social este relevant mai ales în cazul unor tipuri de cancer, precum cel pulmonar sau de col uterin. Aceste boli sunt asociate cu factori precum fumatul, consumul de alcool sau promiscuitatea.

Există și critici care consideră că avantajele observate nu țin exclusiv de căsătorie, ci și de modul în care funcționează sistemele sociale. Dr. Joan DelFattore, care a scris despre cancer și statutul marital, susține că unele beneficii reflectă doar că sistemele de sănătate favorizează persoanele căsătorite.

„Oncologul „era absolut convins, fără nicio urmă de îndoială, că, fiind o femeie singură… nu aș putea avea sprijinul social necesar pentru a face față unui tratament agresiv. Am încercat să-i vorbesc despre verii și prietenii care îmi oferă un sistem de sprijin foarte puternic. M-a întrerupt efectiv. Nici măcar nu am putut să termin propoziția”, a spus DelFattore, care și-a relatat experiența în The New England Journal of Medicine.

Sprijinul social nu se limitează la viața de familie

Cercetările medicale arată că persoanele singure sunt nevoite să treacă prin proceduri și tratamente oncologice au, în general, rezultate mai slabe. Acest lucru se datorează felului în care sunt percepute de sistemul medical. Există presupunerea că există o diferență clară între a fi căsătorit și a fi pe cont propriu. Specialiștii consideră că este de mai mult sprijin pentru persoanele necăsătorite și de eliminarea barierelor care-i dezavantajează.

Medicii atrag atenția că sprijinul poate veni și din afara căsătoriei, prin familie, prieteni sau comunitate. Persoanele care aleg să rămână singure trebuie să își construiască rețele solide de sprijin, implicându-se activ și menținând legături constante cu cei apropiați.