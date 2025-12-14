B1 Inregistrari!
Avaria de la Paltinu. DSP Prahova a ridicat interdicția de consum al apei în sistemele Vărbilău și Șotrile. Restricțiile se mențin în Aluniș

Adrian Teampău
14 dec. 2025, 19:44
Avaria de la Paltinu. DSP Prahova a ridicat interdicția de consum al apei în sistemele Vărbilău și Șotrile. Restricțiile se mențin în Aluniș
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Anunț de la DSP Prahova
  2. Autoritățile sanitare anunță finalul crizei apei

DSP Prahova a ridicat interdicția de consum al apei în sistemele Vărbilău și Șotrile, după avaria de la barajul Paltinu. Totodată, autoritatea a dispus menținerea restricțiilor pentru apa din sistemul Aluniș.

Anunț de la DSP Prahova

Apa furnizată prin sistemele de la Vărbilău şi Şotrile poate fi utilizată pentru băut, gătit şi spălat. DSP Prahova a anunţat duminică ridicarea interdicţiei de consum al apei impusă anterior. Potrivit unui comunicat de presă, se menţine interdicţia de consum instituită în sistemul de distribuţie al apei Aluniş.

La Aluniș urmează să se refacă analizele probelor de apă prelevate, iar după evaluarea rezultatelor, se va lua o decizie. Dacă apa se încadrează în parametrii de potabilitate, se va permite consumul și din această sursă.

„De îndată ce vor fi finalizate analizele probelor de apă prelevate şi din aceste sisteme, după evaluarea rezultatelor acestor analize şi în funcţie de rezultatele acestor analize, vom informa asupra condiţiilor de consum şi de utilizare a apei furnizate în aceste sisteme”, a precizat directorul executiv al DSP Prahova, Cătălin Constantin Albu, citat în comunicat.

Întreruperea furnizării de apă potabilă a survenit în data de 28 noiembrie. Această decizie a fost luată în contextul lucrărilor de la barajul Paltinu şi codului portocaliu de precipitaţii. Mai multe zone din judeţul Prahova au fost afectate de întreruperea distribuţiei de apă potabilă.

Autoritățile sanitare anunță finalul crizei apei

DSP Prahova a stabilit şi comunicat măsurile preventive pentru protecţia consumatorilor din zonele de aprovizionare cu apă potabilă afectate. După avaria de la Paltinu au fost instituită interdicţia de consum până la reîncadrarea apei furnizate prin aceste sisteme în parametrii de potabilitate prevăzute în normele legale.

În urma reluării distribuţiei apei, furnizorii de apă care exploatează sistemele de aprovizionare cu apă potabilă afectate şi Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova au prelevat probe de apă de la punctele de consum reprezentative din zonele de aprovizionare cu apă potabilă amintite în vederea analizării acestora.

Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Vărbilău şi Şotrile a arătat încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare. În urma acestor analize a fost anunţată ridicarea restricţiilor de consum al apei în aceste două sisteme

