O avarie produsă joi seară la o conductă subterană de gaze a mobilizat echipele de intervenție pe un bulevard important din Craiova. Autoritățile au acționat rapid pentru prevenirea unor riscuri majore și pentru protejarea locuitorilor din zonă.

Cum a avut loc incidentul

Incidentul a fost semnalat pe bulevardul Nicolae Romanescu, unde o conductă subterană de gaz care alimenta zonele din apropiere a suferit o avarie. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri , alături de alte echipaje specializate.

Pentru gestionarea situației, au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj. Intervenția a vizat limitarea oricărui pericol generat de scurgerile de gaze.

„A fost anunţat distribuitorul de gaz care a trimis o echipă de intervenţie la faţa locului şi a oprit gazul de la robinetul central”, au precizat pompierii, subliniind rapiditatea măsurilor luate.

Cum au fost protejați locuitorii din zona afectată

Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță în jurul zonei afectate, pentru a elimina riscul producerii unor incidente suplimentare. Ca măsură preventivă, 30 de persoane au fost evacuate din șase locuințe aflate în apropierea conductei avariate.

„A fost realizat un perimetru de siguranţă şi au fost evacuate 30 persoane din 6 locuinţe”, au transmis reprezentanții . Aceștia au mai menționat că, din fericire, nu au fost înregistrate persoane rănite în urma avariei, relatează Digi24.

Evacuarea s-a desfășurat fără incidente, iar locuitorii au fost informați constant despre evoluția intervenției și despre măsurile de siguranță adoptate de echipele aflate pe teren.

Cum a fost gestionat traficul rutier în urma avariei

Pe lângă intervenția tehnică, polițiștii rutieri au luat măsuri pentru fluidizarea circulației și evitarea blocajelor în zonă. Traficul a fost deviat pe mai multe străzi adiacente bulevardului afectat.

„În acest moment, traficul rutier pe Bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova, este deviat pe străzile pe Aleea 2 Bechet, Bucura şi Potelu, urmarea unei avarii la o ţeavă de ”, au precizat polițiștii. Aceștia au adăugat că agenții rămân în zonă pentru dirijarea traficului.