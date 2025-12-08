S-a aflat data exactă! Pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 lei vor continua să plătească contribuția la sănătate (CASS) până la 31 decembrie 2027, conform noilor prevederi din Legea 141/2025, relatează Playtech. Această măsură se aplică automat, prin reținerea CASS de către Casele de Pensii, dar numai pentru suma care depășește pragul de 3.000 lei.

Cum se aplică CASS la pensiile mai mari de 3.000 lei

Măsura este valabilă în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027 și se aplică tuturor care depășesc limita menționată. Conform noilor reguli, CASS nu se aplică întregii pensii, ci doar părții care depășește plafonul de 3.000 lei. Astfel, pentru o pensie de 4.000 lei, contribuția va fi de 100 lei (10% din 1.000 lei), iar pentru o pensie de 15.000 lei, CASS ajunge la 1.200 lei, calculată pe diferența de 12.000 lei. La aceste sume se adaugă și impozitul pe venit de 10%, aplicat tot pentru partea de peste 3.000 lei, potrivit .

Cine este exceptat de la plata CASS

Pensionarii cu venituri de până la 3.000 lei nu vor plăti nici contribuția la sănătate, nici impozitul pe venit, pensiile lor rămânând astfel neafectate de aceste modificări. De asemenea, pensiile private sau ocupaționale (Pilonul II, III și IV) și pensiile primite din străinătate nu sunt exceptate, însă pentru acestea contribuția se achită anual prin declarația unică.

În 2022, o ordonanță care impunea plata CASS pentru pensiile de peste 4.000 lei a fost declarată neconstituțională, iar statul a fost obligat să returneze sumele încasate. Spre deosebire de atunci, noile reguli au trecut testul Curții Constituționale, fiind adoptate prin lege, ceea ce le conferă o bază legală solidă.

S-a aflat data exactă! Ce se întâmplă după 31 decembrie 2027

Pensionarii cu venituri peste 3.000 lei vor achita CASS până la finalul anului 2027. Dacă legislația nu va suferi modificări după această dată, pensiile vor fi încasate integral, fără reținerea contribuției la sănătate.

Măsura vizează asigurarea fondurilor pentru sistemul de sănătate și reflectă angajamentul autorităților față de sustenabilitatea financiară.