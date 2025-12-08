B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » S-a aflat data exactă! Ultima zi în care pensionarii vor mai plăti contribuția CASS de 10% pentru pensiile peste 3.000 lei

S-a aflat data exactă! Ultima zi în care pensionarii vor mai plăti contribuția CASS de 10% pentru pensiile peste 3.000 lei

Ana Maria
08 dec. 2025, 16:09
S-a aflat data exactă! Ultima zi în care pensionarii vor mai plăti contribuția CASS de 10% pentru pensiile peste 3.000 lei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum se aplică CASS la pensiile mai mari de 3.000 lei
  2. Cine este exceptat de la plata CASS
  3. S-a aflat data exactă! Ce se întâmplă după 31 decembrie 2027

S-a aflat data exactă! Pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 lei vor continua să plătească contribuția la sănătate (CASS) până la 31 decembrie 2027, conform noilor prevederi din Legea 141/2025, relatează Playtech. Această măsură se aplică automat, prin reținerea CASS de către Casele de Pensii, dar numai pentru suma care depășește pragul de 3.000 lei.

Cum se aplică CASS la pensiile mai mari de 3.000 lei

Măsura este valabilă în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027 și se aplică tuturor pensionarilor care depășesc limita menționată. Conform noilor reguli, CASS nu se aplică întregii pensii, ci doar părții care depășește plafonul de 3.000 lei. Astfel, pentru o pensie de 4.000 lei, contribuția va fi de 100 lei (10% din 1.000 lei), iar pentru o pensie de 15.000 lei, CASS ajunge la 1.200 lei, calculată pe diferența de 12.000 lei. La aceste sume se adaugă și impozitul pe venit de 10%, aplicat tot pentru partea de peste 3.000 lei, potrivit Playtech.

Cine este exceptat de la plata CASS

Pensionarii cu venituri de până la 3.000 lei nu vor plăti nici contribuția la sănătate, nici impozitul pe venit, pensiile lor rămânând astfel neafectate de aceste modificări. De asemenea, pensiile private sau ocupaționale (Pilonul II, III și IV) și pensiile primite din străinătate nu sunt exceptate, însă pentru acestea contribuția se achită anual prin declarația unică.

În 2022, o ordonanță care impunea plata CASS pentru pensiile de peste 4.000 lei a fost declarată neconstituțională, iar statul a fost obligat să returneze sumele încasate. Spre deosebire de atunci, noile reguli au trecut testul Curții Constituționale, fiind adoptate prin lege, ceea ce le conferă o bază legală solidă.

S-a aflat data exactă! Ce se întâmplă după 31 decembrie 2027

Pensionarii cu venituri peste 3.000 lei vor achita CASS până la finalul anului 2027. Dacă legislația nu va suferi modificări după această dată, pensiile vor fi încasate integral, fără reținerea contribuției la sănătate.

Măsura vizează asigurarea fondurilor pentru sistemul de sănătate și reflectă angajamentul autorităților față de sustenabilitatea financiară.

Tags:
Citește și...
Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
Eveniment
Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
Eveniment
CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
Topul țărilor europene cu cele mai scumpe băuturi alcoolice. Pe ce loc se află România și ce determină diferența de preț
Eveniment
Topul țărilor europene cu cele mai scumpe băuturi alcoolice. Pe ce loc se află România și ce determină diferența de preț
Netflix și HBO Max rămân distincte după achiziție. „Astăzi nu se schimbă nimic”. Ce urmează pentru abonați
Eveniment
Netflix și HBO Max rămân distincte după achiziție. „Astăzi nu se schimbă nimic”. Ce urmează pentru abonați
Timișoara găzduiește artefacte din Pompeii. Ce elemente deosebite pot fi văzute în cadrul expoziției (VIDEO)
Eveniment
Timișoara găzduiește artefacte din Pompeii. Ce elemente deosebite pot fi văzute în cadrul expoziției (VIDEO)
Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt
Eveniment
Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt
Brazii din Danemarca, preferații românilor anul acesta. Care este motivul și la ce prețuri pot ajunge
Eveniment
Brazii din Danemarca, preferații românilor anul acesta. Care este motivul și la ce prețuri pot ajunge
Antrenorul Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 79 de ani
Eveniment
Antrenorul Ioan Sdrobiș, cunoscut drept „rivalul de-o viață” al lui Mircea Lucescu, a murit la vârsta de 79 de ani
Un nou cutremur în România atrage atenția specialiștilor. Zona în care s-a produs
Eveniment
Un nou cutremur în România atrage atenția specialiștilor. Zona în care s-a produs
Lux, istorie și natură. Ce oraș a fost desemnat cel mai elegant din Europa
Eveniment
Lux, istorie și natură. Ce oraș a fost desemnat cel mai elegant din Europa
Ultima oră
18:00 - Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
17:58 - Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
17:34 - Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
17:32 - Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
17:17 - Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
16:54 - Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
16:44 - Cum va fi vremea înainte de Crăciun? ANM a publicat prognoza pentru perioada 08-21 decembrie 2025
16:41 - Ce salariu va avea Adi Vasile, noul prezentator Survivor. E mult mai mic decât cel de la CSM București
16:30 - CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
16:27 - Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD