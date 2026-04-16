Avem o meserie nouă în România! Nu există în nicio altă țară din UE și deja face valuri: „E ceva fenomenal”

Ana Beatrice
16 apr. 2026, 14:17
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Există o meserie în Europa care se regăsește doar în România
  2. Câți experți în dezvoltare durabilă a reușit România să formeze până acum
  3. Când va fi lansată platforma unică în Europa pentru dezvoltare durabilă

Un pas important spre viitorul sustenabil vine din partea României. Țara devine prima din Uniunea Europeană care introduce oficial profesia de expert în dezvoltare durabilă. Anunțul a fost făcut de László Borbély în cadrul unui eveniment dedicat sustenabilității, desfășurat la București, notează Agerpres.

Există o meserie în Europa care se regăsește doar în România

Pe fondul presiunilor globale pentru politici mai responsabile, România încearcă să se poziționeze în avangardă. Țara face acest lucru prin instituționalizarea unei noi profesii. Este vorba despre expertul în dezvoltare durabilă, considerat un rol unic în Uniunea Europeană.

Inițiativa se sprijină pe o strategie guvernamentală implementată de opt ani, coordonată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Această structură a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani.

„Dacă vorbim de dezvoltare durabilă sau sustenabilă, eu cred că fiecare vrea o societate sustenabilă, durabilă. Dar aici e un consens despre cum o facem și vreau să vă spun că un cuvânt-cheie este echilibru. Trebuie să ne punem fiecare întrebarea: ce fel de viață avem, individual?. Avem o viață sustenabilă sau nu? Eu reprezint Guvernul României și de opt ani de zile avem o nouă strategie.”, a transmis Laszlo Borbely, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României.

Câți experți în dezvoltare durabilă a reușit România să formeze până acum

România accelerează formarea specialiștilor într-un domeniu esențial pentru viitor, iar cifrele sunt greu de ignorat. Nu mai puțin de 2.300 de experți în dezvoltare durabilă au fost pregătiți în doar patru ani. László Borbély a subliniat amploarea acestui efort: „Dacă vorbim de oameni, avem o meserie nouă în România: expert în dezvoltare durabilă. Nicio țară din Uniunea Europeană n-are această meserie. Știți câți experți am școlit în ultimii patru ani în România? 2.300, din care, prin curs post-universitar, 180 de ore, cu specializări. E ceva fenomenal.”

Acești profesioniști au un rol-cheie în aplicarea politicilor publice și în susținerea tranziției către o economie verde. Iar planurile merg mai departe. Autoritățile pregătesc noi calificări adaptate viitorului, inclusiv pentru administrația publică și pentru domeniul economiei circulare, aflate în curs de aprobare la Ministerul Muncii.

În același timp, László Borbély atrage atenția asupra echilibrului în utilizarea tehnologiei: „Legat de Inteligența Artificială, e bine să nu fim robii ei, dar să o folosim.” Conceptul de economie circulară începe deja să fie integrat și în educație, elevii de clasa a VII-a urmând să învețe despre sustenabilitate într-un mod adaptat vârstei lor.

Un nou pas spre digitalizarea sustenabilității este pregătit de România, prin lansarea unei platforme care ar putea deveni un model la nivel european. Concepută ca un „one-stop-shop”, aceasta va fi accesibilă publicului larg și va centraliza informații esențiale despre dezvoltarea durabilă. Anunțul a fost făcut de László Borbély, care a evidențiat impactul tehnologiei: „E nemaipomenit ce poate să facă Inteligența Artificială. În mai, lansăm un one-stop-shop, o platformă unică în Europa, despre dezvoltare durabilă. Acestea sunt unelte în mâna oricui ca să avem o societate mai sustenabilă.”

Platforma va include un sistem complex de monitorizare, bazat pe 293 de indicatori de sustenabilitate, oferind o imagine clară asupra progresului României. „Vreau să vă spun că avem 293 de indicatori cu care măsurăm sustenabilitatea în România. Deci, noi am înființat o platformă pe care nu ne-a cerut-o nimeni. Acum negociem cu Ministerul de Finanțe să preia platforma noastră atunci când vom porni cu raportările acestea. Pe platformă o să aveți toate știrile de la Uniunea Europeană în timp real”, a explicat oficialul.

Proiectul a fost prezentat în cadrul evenimentului Competitive Sustainability Summit – Strategy. Resilience. Growth. Community, unde au fost abordate teme precum Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, economia circulară și rolul tehnologiei în transformarea societății.

