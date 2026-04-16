Un pas important spre viitorul sustenabil vine din partea României. Țara devine prima din care introduce oficial profesia de expert în dezvoltare durabilă. Anunțul a fost făcut de László Borbély în cadrul unui eveniment dedicat sustenabilității, desfășurat la București, notează Agerpres.

Există o meserie în Europa care se regăsește doar în România

Pe fondul presiunilor globale pentru politici mai responsabile, România încearcă să se poziționeze în avangardă. Țara face acest lucru prin instituționalizarea unei noi profesii. Este vorba despre expertul în dezvoltare durabilă, considerat un rol unic în Uniunea Europeană.

Inițiativa se sprijină pe o strategie guvernamentală implementată de opt ani, coordonată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Această structură a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani.

„Dacă vorbim de dezvoltare durabilă sau sustenabilă, eu cred că fiecare vrea o societate sustenabilă, durabilă. Dar aici e un consens despre cum o facem și vreau să vă spun că un cuvânt-cheie este echilibru. Trebuie să ne punem fiecare întrebarea: ce fel de viață avem, individual?. Avem o viață sustenabilă sau nu? Eu reprezint Guvernul României și de opt ani de zile avem o nouă strategie.”, a transmis Laszlo Borbely, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din .