Un nou pas spre digitalizarea sustenabilității este pregătit de România, prin lansarea unei platforme care ar putea deveni un model la nivel european. Concepută ca un „one-stop-shop”, aceasta va fi accesibilă publicului larg și va centraliza informații esențiale despre dezvoltarea durabilă. Anunțul a fost făcut de László Borbély, care a evidențiat impactul tehnologiei: „E nemaipomenit ce poate să facă Inteligența Artificială. În mai, lansăm un one-stop-shop, o platformă unică în Europa, despre dezvoltare durabilă. Acestea sunt unelte în mâna oricui ca să avem o societate mai sustenabilă.”
Platforma va include un sistem complex de monitorizare, bazat pe 293 de indicatori de sustenabilitate, oferind o imagine clară asupra progresului României. „Vreau să vă spun că avem 293 de indicatori cu care măsurăm sustenabilitatea în România. Deci, noi am înființat o platformă pe care nu ne-a cerut-o nimeni. Acum negociem cu Ministerul de Finanțe să preia platforma noastră atunci când vom porni cu raportările acestea. Pe platformă o să aveți toate știrile de la Uniunea Europeană în timp real”, a explicat oficialul.
Proiectul a fost prezentat în cadrul evenimentului Competitive Sustainability Summit – Strategy. Resilience. Growth. Community, unde au fost abordate teme precum Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, economia circulară și rolul tehnologiei în transformarea societății.