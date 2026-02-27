Banca Națională a României avertizează asupra unei noi campanii de înșelătorie online, care folosește tehnologia deepfake pentru a crea aparența unor investiții legitime. Autoritățile semnalează că imaginea unor persoane publice este exploatată pentru a câștiga încrederea utilizatorilor și a obține bani sau date sensibile.

Cum este folosită imaginea guvernatorului în clipuri deepfake

a transmis că, în ultima săptămână, au circulat mai multe videoclipuri false în care apare guvernatorul Mugur Isărescu. Materialele sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și promovează o platformă fictivă de investiții, prezentată ca fiind sigură și inovatoare. Scopul real este inducerea în eroare a publicului, pentru a-l determina să trimită bani sau să își divulge datele personale, sub pretextul unor câștiguri rapide.

Potrivit BNR, videoclipurile susțin în mod neadevărat existența unui parteneriat cu Florin Talpeş, directorul companiei Bitdefender. Reprezentanții băncii centrale subliniază că aceste afirmații sunt complet false și urmăresc doar crearea unei aparențe de credibilitate.

„În ultima săptămână, în mediul online a fost publicată o nouă serie de postări tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur . Conţinutul video fraudulos promovează o oportunitate falsă de investiţii folosind imaginea guvernatorului BNR şi afirmaţii privind un presupus parteneriat cu Florin Talpeş, CEO Bitdefender”, anunţă BNR.

Ce au descoperit specialiștii în securitate cibernetică

Conform informațiilor furnizate de Bitdefender, reclamele afirmă în mod fals că platforma ar face parte dintr-un program național de dezvoltare digitală. Utilizatorii sunt direcționați către un site numit romania-investition[.]info, unde aplicația apare sub denumirea „Profit Gold Românesc”. Pagina este concepută să semene cu o platformă financiară oficială, însă specialiștii au blocat deja site-ul, considerându-l fraudulos.

reamintește că instituția nu face niciodată recomandări sau propuneri de investiții și nu promovează platforme financiare. Toate comunicările oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul bnr.ro și pe conturile oficiale ale instituției. „Reiterăm faptul că Banca Naţională a României nu face recomandări şi propuneri de investiţii. În cazul în care aţi interacţionat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizaţi date personale şi să raportaţi imediat aceste situaţii autorităţilor competente”, informează banca centrală. De asemenea, ghiduri de protecție sunt disponibile pe site-ul Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică., potrivit Capital