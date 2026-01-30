Avertisment de la vârful Armatei! Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, atrage atenția asupra unei strategii de comunicare folosite de Federația Rusă pentru a influența opinia publică din statele europene. Potrivit acestuia, Moscova promovează mesaje care vizează societatea în ansamblu, cu scopul de a slăbi sprijinul pentru investițiile în securitate.

Generalul a explicat, într-o intervenție la , că principalul obiectiv al acestui discurs este redirecționarea priorităților publice de la Apărare către alte domenii esențiale.

Avertisment de la vârful Armatei: De ce este periculos acest tip de mesaj

Potrivit șefului Armatei Române, deși investițiile în sănătate și educație sunt esențiale, ele nu pot exista fără un cadru de securitate solid.

“Rusia are toate narativele astfel încât să ne influențeze la nivel societal și principalul narativ este acesta: De ce să investești în securitate când se poate în sistemele medicale, în educație?. Da, per ansamblu așa este, dar fără securitate celelalte nu ar putea fi posibile”, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad, la TVR.

Există riscul extinderii războiului din Ucraina în Europa?

Generalul Gheorghiță Vlad a comentat și temerile legate de o posibilă extindere a conflictului din Ucraina. Acesta a subliniat că situația nu trebuie analizată simplist și că riscurile sunt complexe.

„Nu aș merge pe această abordare liniară. Sunt pericole foarte mari, vedeți că războiul din Ucraina a ajuns într-un impas, îmi doresc progres jn discuțiile de pace în acest conflict și sper ca împreună cu statele care au agreat să intre în acea coaliție de voință să găsim soluțiile necesare pentru a crea o Ucraina puternică care să facă față acestor provocări de securitate”, a mai declarat șeful Statului Major al Apărării.

De ce insistă Armata României pe pregătirea populației

Într-o conferință de presă desfășurată recent, la care a participat și generalul Alexus „Grinch” Grynkewich, comandant suprem al trupelor NATO în Europa, șeful Armatei Românei a subliniat importanța pregătirii populației pentru situații de criză.

Generalul Gheorghiță Vlad a precizat că România trebuie să fie pregătită nu doar pentru urgențe civile, ci și pentru susținerea unui eventual efort militar.

„Trebuie să avem populație pregătită pentru crize, dar și pentru susținerea unui efort de război. Avem planuri împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Avertisment de la vârful Armatei: Cât de imprevizibilă este Rusia, potrivit șefului Armatei

În final, șeful Statului Major al Apărării a avertizat că rămâne un actor impredictibil pe scena internațională, motiv pentru care planificarea și prevenția sunt esențiale.

„Rusia este impredictibilă. Nu am informații despre când va ataca Rusia. De aceea pregătim acest planuri, dar nu pot face o astfel de predicție în viitorul apropiat”, a mai precizat generalul Gheorghiță Vlad.