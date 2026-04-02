B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » DNSC avertizează asupra unor fraude care folosesc imaginea Loteriei Române pe Instagram

B1.ro
02 apr. 2026, 21:21
Sursa Foto: Facebook/ Loteria Română
Cuprins
  1. Cum funcţionează schema de fraudă
  2. Ce riscuri prezintă aplicaţia falsă
  3. Ce recomandări oferă DNSC

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a semnalat, recent, o schemă de fraudă online care foloseşte identitatea vizuală a Loteriei Române pentru a răspândi link-uri către site-uri şi aplicaţii false pe platforma social media Instagram, potrivit declarațiilor publicate pe pagina oficială de Facebook a DNSC.

Cum funcţionează schema de fraudă

Conform DNSC, schema începe prin identificarea unui cont pe Instagram care copia imaginea Loteriei Române şi răspândea link-uri către site-uri clonă, de tip „bonus loto” (ex: bonus[.]loterla-ro[.]online, domeniu fraudulos construit prin tehnici de typosquatting, ce imită vizual domeniul oficial).

Utilizatorii care accesează link-urile frauduloase sunt redirecţionaţi către o pagină care imită interfaţa Google Play pentru a câștiga încredere şi a determina descărcarea unei aplicaţii false. Această aplicaţie foloseşte imaginea Loteriei Române şi funcţionează momentan pe platforma Android, potrivit declarațiilor DNSC.

Ce riscuri prezintă aplicaţia falsă

Conform G4Media, după instalarea aplicaţiei, utilizatorul este direcţionat către o platformă care imită un cazinou online şi i se solicită crearea unui cont şi efectuarea unei depuneri iniţiale de bani pentru a „activa” un presupus bonus. Potrivit declarațiilor DNSC, banii depuși nu mai pot fi retraşi, iar utilizatorii întâmpină „probleme tehnice” şi amânări la încercarea de retragere.

DNSC avertizează, de asemenea, că aplicaţia nu este descărcată din magazinul oficial de aplicaţii Googple Play şi poate conţine programe maliţioase (malware) care pot compromite datele personale, parolele sau informaţiile bancare ale utilizatorilor.

Ce recomandări oferă DNSC

Potrivit declarațiilor experţilor DNSC, indiciile de fraudă includ: aplicaţii sau site-uri care imită instituţii cunoscute, utilizarea unor domenii similare (typosquatting), pagini false ce reproduc magazine oficiale de aplicaţii, promisiuni de câştiguri rapide sau bonusuri, recenzii false sau manipulatoare şi solicitarea unor depuneri iniţiale pentru „activare”.

Conform sursei, specialiştii DNSC recomandă:

  • evitarea accesării link-urilor primite prin SMS, reclame sau mesaje nesolicitate; evitarea instalării aplicaţiilor din afara magazinelor oficiale (Google Play/App Store);
  • verificarea atentă a denumirii aplicaţiei, dezvoltatorului şi recenziilor reale;
  • analizarea URL-ului site-ului; folosirea unui antivirus sau a unui instrument anti scam precum scamadviser.com;
  • să nu se depună bani pentru a „activa” bonusuri;
  • să nu se introducă date personale sau bancare pe platforme neoficiale;
  • să se verifice informaţiile doar pe site-urile oficiale ale instituţiilor.

În plus, DNSC recomandă dezinstalarea imediată a aplicaţiei dacă aceasta a fost instalată, verificarea securităţii dispozitivului cu o soluţie de securitate şi raportarea tentativelor de fraudă către DNSC prin numărul de telefon 1911 sau prin PNRISC – Platforma Naţională pentru Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
