B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Salvamarii, exasperați de turiștii care le ignoră avertismentele. „Vedeţi cu cine avem de-a face?”

Salvamarii, exasperați de turiștii care le ignoră avertismentele. „Vedeţi cu cine avem de-a face?”

B1.ro
19 aug. 2025, 08:59
Salvamarii, exasperați de turiștii care le ignoră avertismentele. „Vedeţi cu cine avem de-a face?”
Sursa foto simbol: Freepik

Cel mai aglomerat weekend de pe litoral s-a încheiat cu un bilanț tragic. Patru turişti au murit înecați după ce au ignorat steagul roșu arborat de salvamari și s-au aventurat în apă. Oamenii care nu respectă regulile se justifică spunând că vor să se bucure la maxim de vacanța la mare, iar asta nu ar fi posibil dacă nu ar intra și în apă.

Cuprins:

  1. Cum încearcă turiștii să păcălească salvamarii
  2. Ce amendă riscă cei care nu respectă regulile pe plaje
  3. Cum trebuie să procedăm când vedem un om în dificultate, în apă

Cum încearcă turiștii să păcălească salvamarii

Nimic nu îi sperie pe turiștii dornici de a face o baie în mare. Nici riscul uriaș la care se expun, nici amenzile pe care le pot primi dacă ignoră avertismentele. Așa se face că salvamarii au ajuns să se certe cu turiştii la mal pentru că nu îi lasă să se pună în pericol, intrând în apă.

„Vedeţi cu cine avem de-a face? L-am scos din apă, el se duce încă în apă. I-am dat 20 de fluiere, nu l-a interesat. 20 de metri de geamandură”, a Valentin Stoian, salvamar, pentru Observator News.

Pe plajele aglomerate, turiştii au ajuns să aștepte orice scurt moment de neatenție din partea salvamarilor pentru a intra în apă, asta chiar dacă steagul roșu este arborat și intrarea în mare – interzisă. Legea prevede că atât polițiștii, cât și salvamarii, îi pot amenda pe cei care nu respectă regulile, însă, anul acesta, o singură amendă a fost aplicată unui turist.

Ce amendă riscă cei care nu respectă regulile pe plaje

Amenzile pentru turiștii care ignoră regulile și recomandările salvamarilor pot ajunge și la 1.000 de lei. chiar și așa, sancțiunile de la noi din țară sunt sunt mult mai mici faţă de cele din alte țări europe și insuficiente pentru a-i ține pe români departe de apă.

„Unii primesc amendă după care intră înapoi, nu le e frică nici măcar de poliție. Sâmbătă am scos un băiat cu colacul, a venit aici foarte speriat, dar a spus că intră înapoi pentru că îl salvez iar dacă e nevoie. Deci asta e mentalitatea lor”, a declarat Valentin Stoian, salvamar.

În Spania, sancţiunile pot ajunge şi la 3.000 de euro.

Cum trebuie să procedăm când vedem un om în dificultate, în apă

Două dintre persoanele care au murit în weekend încercau să salveze alţi oameni. De aceea, este important ca atunci când vedem pe cineva că se îneacă, să ne apropiem de el din spate, ca să nu existe riscul de a fi băgat la fund. Dacă totuşi suntem prinși de braţe sau de cap, soluţia este să ne scufundăm suficient de adânc încât victima să ne dea drumul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Eveniment
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
Eveniment
Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
Eveniment
Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită
Eveniment
Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită
Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
Eveniment
Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
Eveniment
Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
Ingredientul din cafea care îi anulează beneficiile. Iată ce ar trebui să eviți
Eveniment
Ingredientul din cafea care îi anulează beneficiile. Iată ce ar trebui să eviți
Depresia post-vacanță există. Ce le recomandă psihologii celor care se confruntă cu această problemă
Eveniment
Depresia post-vacanță există. Ce le recomandă psihologii celor care se confruntă cu această problemă
Două cești de cafea pe zi pot fi un pericol pentru cei cu tensiunea mare. Află ce spun experții
Eveniment
Două cești de cafea pe zi pot fi un pericol pentru cei cu tensiunea mare. Află ce spun experții
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
Politică
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
Ultima oră
10:18 - Andi Moisescu: „Cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”
10:13 - Zelenski nu l-a iertat pe jurnalistul care a râs de el pentru că nu purta costum. Ce i-a spus președintele ucrainean în timpul întâlnirii din SUA
09:55 - Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
09:45 - Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
09:39 - Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
09:34 - Lovitură dură pentru Casa regală norvegiană. Fiul Prinţesei Moștenitoare Mette-Marit, acuzat de patru violuri
09:20 - Incident grav într-un tren CFR. Mai multe geamuri s-au spart în mers, iar o persoană a fost rănită
09:07 - Cum eviți căderea părului. Recomandări și trucuri pentru întreținerea podoabei capilare
08:59 - Pepenele murat, delicatesa care îți întărește digestia și imunitatea. Iată cât de simplu se prepară
08:34 - Ingredientul din cafea care îi anulează beneficiile. Iată ce ar trebui să eviți