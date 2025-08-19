Cel mai aglomerat weekend de pe litoral s-a încheiat cu un bilanț tragic. Patru turişti au murit înecați după ce au ignorat steagul roșu arborat de salvamari și s-au aventurat în apă. Oamenii care nu respectă regulile se justifică spunând că vor să se bucure la maxim de vacanța la mare, iar asta nu ar fi posibil dacă nu ar intra și în apă.

Cuprins:

Cum încearcă turiștii să păcălească salvamarii Ce amendă riscă cei care nu respectă regulile pe plaje Cum trebuie să procedăm când vedem un om în dificultate, în apă

Cum încearcă turiștii să păcălească salvamarii

Nimic nu îi sperie pe turiștii dornici de a face o baie în mare. Nici riscul uriaș la care se expun, nici amenzile pe care le pot primi dacă ignoră avertismentele. Așa se face că salvamarii au ajuns să se certe cu turiştii la mal pentru că nu îi lasă să se pună în pericol, intrând în apă.

„Vedeţi cu cine avem de-a face? L-am scos din apă, el se duce încă în apă. I-am dat 20 de fluiere, nu l-a interesat. 20 de metri de geamandură”, a Valentin Stoian, salvamar, pentru .

Pe plajele aglomerate, turiştii au ajuns să aștepte orice scurt moment de neatenție din partea salvamarilor pentru a intra în apă, asta chiar dacă steagul roșu este arborat și intrarea în mare – interzisă. Legea prevede că atât polițiștii, cât și salvamarii, îi pot amenda pe cei care nu respectă regulile, însă, anul acesta, o singură amendă a fost aplicată unui turist.

Ce amendă riscă cei care nu respectă regulile pe plaje

pentru turiștii care ignoră regulile și recomandările salvamarilor pot ajunge și la 1.000 de lei. chiar și așa, sancțiunile de la noi din țară sunt sunt mult mai mici faţă de cele din alte țări europe și insuficiente pentru a-i ține pe români departe de apă.

„Unii primesc amendă după care intră înapoi, nu le e frică nici măcar de poliție. Sâmbătă am scos un băiat cu colacul, a venit aici foarte speriat, dar a spus că intră înapoi pentru că îl salvez iar dacă e nevoie. Deci asta e mentalitatea lor”, a declarat Valentin Stoian, salvamar.

În Spania, sancţiunile pot ajunge şi la 3.000 de euro.

Cum trebuie să procedăm când vedem un om în dificultate, în apă

Două dintre persoanele care au murit în încercau să salveze alţi oameni. De aceea, este important ca atunci când vedem pe cineva că se îneacă, să ne apropiem de el din spate, ca să nu existe riscul de a fi băgat la fund. Dacă totuşi suntem prinși de braţe sau de cap, soluţia este să ne scufundăm suficient de adânc încât victima să ne dea drumul.