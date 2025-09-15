Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Grecia este una dintre destinațiile de vacanță preferate de români. Chiar dacă vara a luat oficial sfârșit, vremea caldă, dar și prețurile mai mici decât în plin sezon încurajează turiștii să-și rezerve sejururi și la începutul toamnei. Este și cazul unui român care a așteptat sfârșitul verii pentru a pleca împreună cu copiii săi, cu cortul, în Grecia.

Prin ce experiență a trecut un român în vacanță, în Grecia

Un român plecat în vacanță, cu cortul, în Grecia, a povestit experiența pe care a trăit-o într-o noapte, atunci când a fost vizitat de o mică viețuitoare. Deși totul s-a terminat cu bine, turistul a zis să îi avertizeze pe românii dornici să trăiască o experiență în natură, pe pămânbt elen, de prezența scorpionilor.

„Pentru ca am promis copiilor o experiență cu cortul, săptămâna trecută am profitat de proprietatea unui prieten și am început vacanța.

Am pus cortul la umbra unor măslini și totul a fost perfect. Seara răcoarea de care aveam nevoie, somnul profund șiiii….un musafir care mi se plimba pe sub tricou puțin mai jos de ceafă.

Am tresărit la mișcarea acestuia, fără sa știu ce este, am dus mana la spate, l-am prins în cuta tricoului și am presat cu putere, după care mi-am văzut de somn. Dimineață am văzut specimenul care era puțin mai mare decât unghia de la degetul mic.

Chiar dacă cu câteva săptămâni înainte citisem despre această specie ca nefiind veninoase la fel ca fratele mai mare din Australia, tot m-a înfiorat puțin ideea că am fost expus unei astfel de experiență”, a scris un român pe .

Cum i-au răspuns internauții la postare

Scorpionii, chiar și cei neveninoși, pot reprezenta un adevărat pericol pentru oameni. Persoanele alergice riscă să sufere un șoc anafilactic după ce sunt înțepați, motiv pentru care este foarte important să se informeze înainte de a vizita un loc.

Postarea românului s-a viralizat rapid pe grupul dedicat românilor pasionați de grecească, astfel că a strâns peste o mie de aprecieri și aproape 300 de comentarii. Printre ele, se numără și cele în care românii au expus experiențe similare, dar și cele care critică postarea turistului român, pe motiv că trebuia să se aștepte la astfel de incidente dacă a ales să își petreacă vacanța în natură.

„Tu vorbești serios? Evident că atunci când te duci cu cortul, îți asumi toată natura, de la condițiile meteorologice și lipsa confortului până la flora și fauna înconjurătoare. Asta este și ideea, să scapi din jungla de beton”, a scris un bărbat.

„Am fost înțepată vara aceasta de un astfel de scorpion, era pe bluza de pe mine, tocmai ce mă îmbrăcasem cu ea, probabil intrase în geanta cu bagaje. Înțepătura a fost în buricul degetului mic. Durerea a fost destul de intensa, dar sperietura mult mai mare. Până seara nu am mai avut nimic. Partea buna e că de la veninul lui mi-a trecut durerea de artroză de la degetele mainii.

Îmi pare rău ca l-am omorât, dacă știam ce bun este veninul lui, îl luam acasă sau măcar îi dădeam și cealaltă mână”, a scris și o femeie.

Ce specie de scorpion se găsește în munții din România

Scorpionii pot fi văzuți în mai multe țări din , printre care și România. Chiar Ministerul Mediului făcea în urmă cu ceva ani o postare despre o specie foarte des întâlnită în Parcul Național Cozia care, deși nu este veninoasă, poate provoca diverse simptome persoanelor care sunt înțepate.

„Este mic, rezistent și îl găsim în munții României: Euscorpius carpathicus – Scorpionul Carpatin.

Scorpionul Carpatin este o „fosilă vie”, specie endemică în România, des întâlnită pe teritoriul Parcului Național Cozia, dar și în alte rezervații. Această specie a rezistat evoluției vieții pe Pământ mai mult de 400 de milioane de ani. A ajuns să fie contemporană cu oamenii din zilele noastre și cu multe alte specii de viețuitoare considerate tinere, grație puterii de adaptare la multitudinea schimbărilor geologice și climatice ale Terei”, a scris Ministerul Mediului, într-o postare pe Facebook.

Cum poți recunoaște un Scorpion Carpatin

Exemplarele din specia Scorpionul Carpatin au dimensiuni reduse, de aproximativ 4-5 centimentri, iar colorația lor este diversă. Caracteristicile sale îl ajută să facă față mediului în care trăiește, să se hrănească și să se apere.

„Exemplarele acestei specii au dimensiuni relativ mici, adulții ajungând doar la 4-5 cm. Colorația lor este foarte variată, unii indivizi sunt negri, cu picioare galben-cafeniu și telsonul (acul) mai închis, alții au corpul colorat în brun-maro. Este un scorpion tipic săpător cu pedipalpii (cleștii) puternic dezvoltați, corpul este robust cu picioare scurte având metasoma (coada) scurtă și subțire. Aceste calități îl ajută să-și găsească ascunzișul pe sub pietre, frunze sau ramuri uscate. Scorpionul Carpatin este nocturn și vânează prada utilizând strategia de „așteptare”. La fel ca majoritatea scorpionilor ce fac parte din genul Euscorpius acesta se bazează în special pe cleștii săi puternici pentru a captura și ucide prada, în timp ce acul este rareori utilizat și aproape în totalitate doar în scop defensiv ca armă pentru înțepat.

Apare o întrebare: Scorpionul Carpatin este periculos pentru oameni? Sonoritatea numelui de scorpion creează îngrijorare, dar specia din Parcul Național Cozia este slab veninoasă și nu prezintă riscuri pentru oameni”, a mai scris Ministerul Mediului.