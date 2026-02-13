B1 TV angajează Grafician offline

Angajatul are sarcina de a realiza materiale grafice statice după un set de șabloane care îi sunt puse la dispoziție. Se va lucra în Photoshop și, în cazuri extrem de rare spre 0, în Illustrator. Atenția la detalii și stăpânirea rigorilor limbii române constituie un plus, pentru observarea și corectarea eventualelor greșeli scăpate de echipa din redacție.

Zilnic, tura de dimineață va actualiza animațiile pentru buletinul meteo, după datele noi furnizate de ANM. Se va lucra pe șabloane de Photoshop și After Effects. Șabloanele sunt foarte bine puse la punct iar operațiunea este una simplă, astfel că nu sunt necesare cunoștințe avansate de After Effects.

La cererea redacției sau a producătorilor, angajatul va descărca materiale video, fotografii sau va face capturi de ecran după postări de pe platformele de socializare.