B1 TV a fost, cu documentarul Recorder „Justiție capturată”, cea mai urmărită televiziune de știri pe publicul comercial, duminică seara.
Documentarul Recorder „Justiție capturată” a fost difuzat de B1 TV duminică seara, de la 18.00 la 20.30.
În acest interval, B1 TV a fost cea mai urmărită televiziune de ştiri pe publicul comercial (persoane între 21 și 54 de ani, de la oraşe). Cum au arătat audiențele:
De altfel, în clasamentul general pe acest segment de public, B1 TV a fost în primele şase posturi.
Datele arată că bună parte din public a fost reprezentat de tineri cu studii superioare.
La nivelul întregii ţări, B1 TV a avut o medie de 80.000 de telespectatori, peste media televiziunii. La oraşe, B1 TV a avut cu documentarul Recorder aproape 70.000 de telespectatori, dublu faţă de cifrele obișnuite.
Materialul Recorder a fost urmat de o reacție a ministrului Justiției, Radu Marinescu, în exclusivitate pe B1 TV.