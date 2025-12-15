B1 Inregistrari!
B1 TV, cea mai urmărită televiziune de știri pe publicul comercial, cu documentarul Recorder „Justiție capturată”

15 dec. 2025, 13:44
Sursa foto: Captură video Recorder

B1 TV a fost, cu documentarul Recorder „Justiție capturată”, cea mai urmărită televiziune de știri pe publicul comercial, duminică seara.

Cifrele de audiență ale B1 TV cu documentarul Recorder

Documentarul Recorder „Justiție capturată” a fost difuzat de B1 TV duminică seara, de la 18.00 la 20.30.

În acest interval, B1 TV a fost cea mai urmărită televiziune de ştiri pe publicul comercial (persoane între 21 și 54 de ani, de la oraşe). Cum au arătat audiențele:

  • B1 TV – 28.000
  • Antena 3 – 27.000
  • Digi 24 – 23.000
  • România TV – 23.000
  • Realitatea – 19.000

De altfel, în clasamentul general pe acest segment de public, B1 TV a fost în primele şase posturi.

Datele arată că bună parte din public a fost reprezentat de tineri cu studii superioare.

La nivelul întregii ţări, B1 TV a avut o medie de 80.000 de telespectatori, peste media televiziunii. La oraşe, B1 TV a avut cu documentarul Recorder aproape 70.000 de telespectatori, dublu faţă de cifrele obișnuite.

Materialul Recorder a fost urmat de o reacție a ministrului Justiției, Radu Marinescu, în exclusivitate pe B1 TV.

