B1 TV difuzează documentarul „Putin și strategia mărilor", în PREMIERĂ

B1 TV difuzează documentarul „Putin și strategia mărilor”, în PREMIERĂ

B1.ro
13 feb. 2026, 17:21
Sursa foto: Captura video documentar B1YTV

Postul B1 TV va difuza, în premieră, documentarul „Putin și strategia mărilor”, duminică, de la ora 18:00.

Filmul dezvăluie ambițiosul proiect geopolitic al lui Vladimir Putin de a readuce Rusia în centrul puterii maritime.

Documentarul explorează „Sistemul celor Cinci Mări”, o rețea strategică ce leagă Rusia de Marea Neagră, Marea Azov, Marea Caspică, Marea Baltică și Marea Albă.

Inspirată de viziunea lui Petru cel Mare și a lui Iosif Stalin, această strategie urmărește refacerea influenței imperiale prin control militar, economic și energetic.

De la războiul din Georgia la anexarea Crimeei și invazia Ucrainei, filmul analizează conflictele recente ca părți ale aceluiași plan de expansiune.

În acest context geopolitic, Rusia își consolidează alianțele cu China și Iran, promovând o ordine multipolară menită să contrabalanseze influența occidentală și regimul de sancțiuni impus de Vest.

Cu imagini de arhivă și analize ale experților, producția oferă o perspectivă esențială asupra unei strategii geopolitice care redefinește echilibrul de putere în regiune.

