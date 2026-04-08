B1 TV va difuza duminică, 12 aprilie, ora 16, documentarul „România neîmblânzită”, o producție care scoate la lumină o latură mai puțin cunoscută a țării noastre: natura sălbatică, spectaculoasă și extrem de diversă. Dincolo de aglomerația orașelor, există un univers fascinant, unde fiecare specie își joacă rolul într-un echilibru fragil și impresionant.

Filmul propune o incursiune de aproximativ 90 de minute în cele mai importante ecosisteme ale României, în special Munții Carpați și Delta Dunării. Imaginile surprinse sunt de o calitate excepțională, iar modul în care sunt construite cadrele oferă o perspectivă aproape cinematografică asupra naturii.

Succesul documentarului nu este deloc întâmplător. Lansat în 2018, „România neîmblânzită” a devenit rapid cel mai de succes documentar românesc proiectat în cinematografe după 1989. Publicul a fost atras nu doar de peisajele impresionante, ci și de modul echilibrat în care sunt prezentate informațiile științifice.

De ce a impresionat atât de mult publicul

Unul dintre punctele forte ale documentarului este combinația dintre imagine, sunet și narațiune. Muzica originală, semnată de compozitoarea britanică Nainita Desai, contribuie semnificativ la atmosfera filmului și a fost premiată la nivel internațional.

De altfel, producția a obținut mai multe distincții importante, printre care trofeul de argint la Deauville Green Awards și premiul pentru cea mai bună muzică la festivalul NaturVision din Germania.

În același timp, reacțiile celor care au vizionat filmul confirmă impactul său. Actrița Maia Morgenstern a vorbit despre dorința de a descoperi mai mult după vizionare, în timp ce alpinistul Alex Găvan a subliniat că imaginile vor deveni „iconice” pentru felul în care percepem natura României.

Cine se află în spatele producției

Documentarul este realizat de Off the Fence, o companie britanică de prestigiu în domeniul filmelor documentare. Cu peste 80 de premii internaționale, producătorii au colaborat de-a lungul timpului cu giganți media precum BBC, National Geographic sau Discovery.

Pentru partea de sunet, echipa a lucrat cu Andrew Wilson, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști din industrie, colaborator apropiat al lui David Attenborough. Muzica a fost înregistrată atât la Londra, cât și în Cardiff, cu participarea unei orchestre ample.

Versiunea în limba română este narată de , una dintre cele mai respectate voci ale teatrului și cinematografiei românești, în timp ce varianta internațională îl are ca narator pe actorul britanic Mark Strong.

Cum a fost realizat documentarul „România neîmblânzită”

Pentru realizarea filmului, echipa formată din 22 de profesioniști a parcurs mii de kilometri și a filmat peste 400 de ore în diferite colțuri ale țării. De la Munții Făgăraș și Apuseni până la Delta Dunării sau Parcul Natural Văcărești, fiecare zonă a fost atent documentată.

Filmările au implicat utilizarea mai multor mijloace de transport, inclusiv elicopter, barcă sau sanie motorizată, pentru a surprinde cadre unice.

Întregul proces, inclusiv post-producția, a durat peste un an și jumătate, iar rezultatul final este considerat unul dintre cele mai bine realizate documentare despre natură din România.

Pentru acuratețea informației științifice, realizatorii filmului au colaborat cu o echipă de documentariști britanici. Într-o a doua etapă, narațiunea a fost verificată și de specialiști din România.

Este vorba de:

Ioan Coroiu (doctor în biologie)

Paulina Anastasiu (doctor în biologie)

Carmen Postolache (decan al Facultății de Biologie, Universitatea din București)

Constantin Ciubuc (doctor în biologie)

Față de varianta care a rulat în cinematografe (în perioada aprilie-iulie 2018), filmul de pe prezentul disc a cunoscut, la nivel de text, foarte puține modificări.

Este vorba de modificări de detaliu: caii din Delta Dunării sunt numiți, aici, „sălbăticiți“ (în loc de „sălbatici“), denumirea completă folosită pentru pelicani este „pelicani comuni“ (în loc de „pelicani albi“) etc.