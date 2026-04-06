Natura României, așa cum nu ai mai văzut-o până acum. B1 TV va difuza documentarul „România neîmblânzită” (VIDEO)

06 apr. 2026, 08:05
Cuprins
  1. B1 TV difuzează „România neîmblânzită”. De ce merită văzut acest documentar spectaculos
  2. De ce este documentarul atât de special
  3. B1 TV difuzează „România neîmblânzită”. Cine a contribuit la realizarea filmului
  4. Unde au avut loc filmările
  5. Ce mesaj transmite documentarul
  6. Ce premii a obținut documentarul “România neîmblânzită”

B1 TV difuzează duminică, 12 aprilie, ora 16, „România neîmblânzită”, documentarul care prezintă biodiversitatea spectaculoasă a României și transmite un mesaj puternic despre protejarea naturii.

B1 TV difuzează „România neîmblânzită”. De ce merită văzut acest documentar spectaculos

Documentarul „România neîmblânzită”, difuzat de B1 TV, aduce în prim-plan o lume pe care mulți români o cunosc prea puțin: natura autentică, nealterată, plină de viață și diversitate.

Filmul surprinde milioane de plante și animale într-un spectacol continuu, unde fiecare cadru vorbește despre echilibru, supraviețuire și frumusețe. Este o călătorie vizuală de 90 de minute care dezvăluie o Românie diferită de cea cotidiană.

De ce este documentarul atât de special

„România neîmblânzită” nu este doar un film despre natură, ci o experiență completă. Imaginile spectaculoase sunt susținute de o coloană sonoră originală și de o narațiune atent construită, verificată de specialiști în biologie.

Pentru acuratețea informațiilor, realizatorii au colaborat atât cu experți internaționali, cât și cu cercetători români, ceea ce oferă credibilitate și valoare educativă producției.

Filmul a fost apreciat și pentru modul în care reușește să îmbine știința cu emoția, transformând fiecare secvență într-o poveste.

B1 TV difuzează „România neîmblânzită”. Cine a contribuit la realizarea filmului

Producția poartă semnătura companiei Off the Fence, cunoscută la nivel mondial pentru documentarele sale. Echipa a colaborat cu profesioniști din industria cinematografică și muzicală, inclusiv cu compozitoarea Nainita Desai.

Naratorul versiunii românești este Victor Rebengiuc, iar pentru publicul internațional, vocea îi aparține actorului Mark Strong, cunoscut pentru roluri importante în cinematografia globală.

Unde au avut loc filmările

Cadrele au fost realizate în unele dintre cele mai spectaculoase locuri din România. Echipa a filmat peste 400 de ore în locații spectaculoase din țara noastră, printre care:

  • Munții Făgăraș
  • Munții Apuseni
  • Masivul Piatra Craiului
  • Delta Dunării
  • Histria
  • Porțile de Fier
  • Râul Mureș
  • Viscri
  • Parcul Național Cozia
  • Parcul Natural Vânători-Neamț
  • Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița
  • Parcul Natural Văcărești
  • București, Cluj, Iași
  • împrejurimile orașului Cluj

Cu tot cu post-producția, realizarea documentarului a durat 1 an, 6 luni și 3 zile. Cu scopul de a obține un produs final cât mai rotund din punct de vedere artistic și cât mai instructiv pentru privitori, filmul a folosit, în câteva rânduri, și imagini din arhiva internațională a Off the Fence.

Muzica din documentarul „România neîmblânzită” este creația originală a compozitoarei britanice Nainita Desai.

Ce mesaj transmite documentarul

Dincolo de frumusețea imaginilor, „România neîmblânzită” transmite un mesaj puternic despre responsabilitatea față de mediu. Este un apel la conștientizare și la protejarea ecosistemelor.

Filmul este, în același timp, un apel la tandrețe ecologică. Unele lucruri trebuie păstrate așa cum sunt. E de sperat că, în țara noastră, preocuparea pentru un mediu curat va ieși din lumea admirabilă, dar îngustă a universităților și organizațiilor non-guvernamentale, pentru a deveni un reflex al tuturor cetățenilor. Gesturi cotidiene mărunte (colectarea selectivă a gunoiului, de pildă) pot însemna mult pentru igiena lumii în care ne mișcăm. Și e de sperat că epilogul documentarului va ajuta la trezirea unei conștiințe colective mai grijulii.

Ce premii a obținut documentarul “România neîmblânzită”

Documentarul “România neîmblânzită” a obținut următoarele premii:

  • Trofeul de argint pentru „Luptă împotriva încălzirii climatice“ — Deauville Green Awards (Franța, iunie 2019)
  • Marele premiu pentru „Cea mai bună muzică într-un film documentar“ — festivalul NaturVision (Germania, iulie 2019)
  • Premiul „Descoperirea anului“ pentru compozitoarea Nainita Desai — Asociația Internațională a Criticilor de Muzică de Film (februarie 2020)
