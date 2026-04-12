B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bacău: Clopotar, în stare gravă după ce clopotul i-a căzut în cap, la slujba de Înviere

Bacău: Clopotar, în stare gravă după ce clopotul i-a căzut în cap, la slujba de Înviere

Traian Avarvarei
12 apr. 2026, 18:14
Sursa foto simbol: Freepik

Incident tragic la o biserică din Bacău, chiar în noaptea de Înviere. Clopotul s-a desprins și a căzut peste clopotar. Bărbatul ar fi acum în comă indusă. Polițiștii au deschis doar penal și a fost anunțat Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Clopotar, rănit grav de clopot, chiar la slujba de Înviere

S-a întâmplat la miezul nopții, chiar la începutul slujbei de Înviere, când bărbatul de 49 de ani a început să tragă clopotul pentru a chema oamenii să ia lumină.

Bănuiala e că sistemul de prindere al clopotului era defect și, când clopotarul a tras a treia oară, clopotul a căzut peste el.

Credincioșii și-au dat seama că ceva nu e în regulă și au mers la el, găsindu-l inconștient. Ei au sunat la 112 și o echipă de prim ajutor a sosit la biserică. Ulterior, clopotarul a fost transportat la Spitalul Județean Bacău.

Bărbatul era cunoscut în comunitate pentru că obișnuia să ajute la treburile bisericii. El a suferit un traumatism cranio-cerebral sever și acum e în stare gravă, în comă indusă.

Polițiștii au deschis doar penal pentru vătămare corporală din culpă și urmează să stabilească exact cauza acestui incident tragic. De asemenea, a fost anunțat și Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Tags:
