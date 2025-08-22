B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul

Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
22 aug. 2025, 15:00
Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
SMURD Sursa foto: B1 TV

Un băiețel, în vârstă de doar 9 ani, se zbate între viață și moarte, după ce, joi, a căzut într-o piscină și s-a ales cu răni foarte grave. Incidentul s-a petrecut în localitatea Potcoava, din județul Olt, după ce copilul a fost lăsat nesupravegheat.

Potrivit informațiilor, acesta se afla în stare de inconștiență, atunci când au sosit echipajele medicale. La fața locului s-au deplasat echipajul SMURD Scorniceşti şi două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, dintre care unul cu medic.

Cuprins:

  • Copilul a fost resuscitat timp de o oră
  • În ce stare se află acum

Copilul a fost resuscitat timp de o oră

Pompierii au precizat că l-au găsit pe copil într-o stare destul de gravă. Timp de aproximativ 60 de minute au efectuat manevrele de resuscitare.

Băiețelul a fost dus la spitalul de urgență Slatina și ulterior transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Nr. 1 Craiova.

„Minorul a fost găsit în stop cardio-respirator, în curs de resuscitare de către persoanele aflate în zonă. Manevrele de resuscitare au fost continuate de personalul medical pentru aproximativ o oră, în urma acestora pacientul prezentând activitate cardiacă”, au transmis pompierii, potrivit gds.ro.

În ce stare se află acum

Actualmente, starea de sănătate a copilului este extrem de gravă. Medicii au informat faptul că starea de inconștiență persistă și este ventilat mecanic.

„Copilul a fost adus la spitalul nostru în cursul zilei precedente, prin transfer de la SJU Slatina, cu stop cardiorespirator resuscitat, înecat, cu stare generală extrem de gravă, instabil respirator și hemodinamic. A fost internat în clinica ATI pentru pediatrie.

Este inconstient, total areactiv, intubat orotraheal și ventilat mecanic, cu suport vasopresor, cu monitorizarea permanentă a funcțiilor vitale, primește tratament complex de reanimare. Are un prognostic rezervat”, au transmis reprezentanții spitalului din Craiova.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
Eveniment
DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”
Eveniment
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”
Dacă găsești un alt număr în afară de 23, în acest tabel, în mai puțin de 8 secunde, înseamnă că ai un nivel ridicat de atenție la detaliu (FOTO)
Eveniment
Dacă găsești un alt număr în afară de 23, în acest tabel, în mai puțin de 8 secunde, înseamnă că ai un nivel ridicat de atenție la detaliu (FOTO)
Funcționar reținut pentru divulgarea secretelor de servci. Dosar penal cu prejudiciu de 7 milioane de lei
Eveniment
Funcționar reținut pentru divulgarea secretelor de servci. Dosar penal cu prejudiciu de 7 milioane de lei
CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
Eveniment
CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
Eveniment
Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Eveniment
Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
Eveniment
Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
Eveniment
Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
Eveniment
Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
Ultima oră
17:35 - DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
17:29 - Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil
17:20 - Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital după ce a fost atacat de urs, pe stradă. „Mi-a dat cu laba peste față”
17:18 - Premierul Ilie Bolojan, vizită neanunțată în orașul Broșteni, afectat de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie (FOTO)
16:55 - Orașul unde utilizarea telefoanelor ar putea fi limitată la doar două ore pe zi
16:49 - Ministrul Alexandru Rogobete: Primul Centru de Mari Arşi din România va fi gata anul acesta (FOTO)
16:40 - Dacă găsești un alt număr în afară de 23, în acest tabel, în mai puțin de 8 secunde, înseamnă că ai un nivel ridicat de atenție la detaliu (FOTO)
16:31 - Otniela Sandu pune cărțile pe masă. Cine este, de fapt, bărbatul cu care a fost surprinsă în Franța
16:21 - Se scumpesc biletele comune metrou – STB. Cu cât cresc prețurile
16:05 - Ispita de la Insula Iubirii, care a încălcat grav contractul cu Antena 1. Ce secret a dezvăluit, chiar înainte să se termine sezonul 9