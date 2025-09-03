Clipe de groază pentru un bărbat din județul Cluj, atacat în incinta unui magazin pentru că vorbea în limba maghiară. Poliția română s-a autosesizat în acest caz, bănuind că ar fi vorba despre un act de violență incitarea la ură şi discriminare.

Unde a avut loc atacul

Potrivit victimei, atacul a avut loc într-un magazin de legume şi fructe din Floreşti, o suburbie a orașului Cluj-Napoca. Bărbatul nu se afal singur, ci alături de soția lui căreia i s-a adresat în . Atunci a fost momentul în care agresorul a pornit atacul violent. Ba mai mult, în timpul agresiunii, victima poveștește că a fost numit „bozgor” şi i s-a spus că „nu are ce căuta în această ţară”, relatează Știri de Cluj, citat de .

Poliţia din Floreşti s-a autosesizat în acest caz, sub suspiciunea de incitare la violenţă, şi discriminare.

Ce crede victima

În declaraţia dată portalului de ştiri, bărbatul maghiar a spus că, în opinia sa, atacul ar putea avea legătură cu apelul lansat de Dan Tanasă, deputat AUR, împotriva persoanelor de alte etnii. Politicianul de opoziţie şi-a încurajat susţinătorii pe pagina sa de socializare să nu accepte coletele pe care le-au comandat dacă nu sunt livrate de un curier român, „pentru a nu încuraja importul de muncitori asiatici şi africani necalificaţi”.

Consiliul Naţional Antidiscriminare a deschis din oficiu o anchetă cu privire la declaraţiile purtătorului de cuvânt al , care a intentat zeci de procese împotriva utilizării publice a simbolurilor comunităţii maghiare.