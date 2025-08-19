Nouă lovitură pentru sistemul medical din România. Un bărbat din Cluj, cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, agonizează de o săptămână în secţia de chirurgie a Spitalului Judeţean din Cluj-Napoca, deși ar trebui să fie într-un spital de mari arși. Victima este în stare critică, inconştientă şi intubată.

Cum a avut loc incidentul în care a fost rănit bărbatul

În urmă cu exact o săptămână, bărbatul a dat foc unui pe care îl deține pentru a-l igieniza. Vegetația uscată a facilitat extinderea incendiului fără control și astfel, bărbatul a ajuns înghițit de flăcări.

Un vecin, fost , a văzut întreaga scenă și a acționat prompt pentru a-l salva pe bărbat. A reușit să îl scoată din flăcări și să sune la 112, iar bărbatul a fost transportat la un spital din Cluj pentru a fi stabilizat. Având arsuri pe jumătate din suprafața corpului, planul medicilor clujeni era ca victima să fie transferată într-o secţie de mari arşi.

De ce au refuzat clinicile din străinătate să-l preia

Niciun spital din țara noastră care are o astfel de secție nu a acceptat să-l primească pe bărbatul de 69, pe motiv că nu au locuri. Nici transferul în străinătate nu a fost cu succes. Trei clinici din trei țări diferite au refuzat să-l primească din cauza vârstei înaintate, dar şi pentru că, în zilele care au trecut de la incident, pacientul nu a stat internat izolat, într-un salon în care riscul de infectare cu alte bacterii să fie minim, relatează .

În cele din urmă, luni s-a găsit un loc la Spitalul de Chirurgie plastică şi reparatorie din Bucureşti, dar din cauza unei furtuni, transferul aerian a fost amânat.