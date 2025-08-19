B1 Inregistrari!
Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale

19 aug. 2025, 09:45
Un clujean cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, refuzat de mai multe spitale din țară și străinătate. Motivele invocate de unitățile medicale
Nouă lovitură pentru sistemul medical din România. Un bărbat din Cluj, cu arsuri pe 50% din suprafața corpului, agonizează de o săptămână în secţia de chirurgie a Spitalului Judeţean din Cluj-Napoca, deși ar trebui să fie  într-un spital de mari arși. Victima este în stare critică, inconştientă şi intubată.

Cum a avut loc incidentul în care a fost rănit bărbatul

În urmă cu exact o săptămână, bărbatul a dat foc unui teren pe care îl deține pentru a-l igieniza. Vegetația uscată a facilitat extinderea incendiului fără control și astfel, bărbatul a ajuns înghițit de flăcări.

Un vecin, fost pompier, a văzut întreaga scenă și a acționat prompt pentru a-l salva pe bărbat. A reușit să îl scoată din flăcări și să sune la 112, iar bărbatul a fost transportat la un spital din Cluj pentru a fi stabilizat. Având arsuri pe jumătate din suprafața corpului, planul medicilor clujeni era ca victima să fie transferată într-o secţie de mari arşi.

De ce au refuzat clinicile din străinătate să-l preia

Niciun spital din țara noastră care are o astfel de secție nu a acceptat să-l primească pe bărbatul de 69, pe motiv că nu au locuri. Nici transferul în străinătate nu a fost cu succes. Trei clinici din trei țări diferite au refuzat să-l primească din cauza vârstei înaintate, dar şi pentru că, în zilele care au trecut de la incident, pacientul nu a stat internat izolat, într-un salon în care riscul de infectare cu alte bacterii să fie minim, relatează Observator News.

În cele din urmă, luni s-a găsit un loc la Spitalul de Chirurgie plastică şi reparatorie din Bucureşti, dar din cauza unei furtuni, transferul aerian a fost amânat.

