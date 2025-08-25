Un bărbat de 75 de ani a fost reținut de polițiști în timp ce îşi alerga partenera, ținând un cuțit în mână. Femeie reușise să fugă din curtea casei lor după ce deja fusese tăiată pe mână.

Cuprins:

Unde a avut loc incidentul Ce s-a întâmplat cu femeia după incident

Unde a avut loc incidentul

Scenele au avut loc luni, 25 august, în jurul orei 12.40, în comuna Tomești, județul Timiș. Bărbatul de 75 de ani a fost surprins alergându-și soția cu un cuțit după ce, anterior, femeia fusese tăiată la mână de individ, în lor. Din fericire, victima a reușit să fugă din și să se îndrepte spre sediul poliției.

Pentru că cei doi nu se aflau la mare distanță de sediul poliției din localitate, autoritățile au putut interveni rapid în sprijinul femeii. Bărbatul a fost imobilizat și încătușat.

„La data de 25 august, în jurul orei 12:40, şefa de post din localitatea Tomeşti a intervenit, a imobilizat şi încătuşat un bărbat în vârstă de 75 de ani, care alerga după concubina sa cu un cuţit în mână, după ce o tăiase cu acesta în zona braţului stâng. Incidentul s-a petrecut în comuna Tomeşti”, a transmis Poliția Timiș pe Facebook.

Ce s-a întâmplat cu femeia după incident

În urma atacului, femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, iar bărbatul a fost reținut de polițiști. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru violență domestică, relatează .