Bărbat din Onești care instiga la violență pe internet, vizitat de mascați. Cum a răspuns în fața autorităților. „Și soţia a râs de mine”

Un bărbat din Oneşti, fan declarat al mercenarului Horaţiu Potra, a postat pe TikTok mai multe mesaje video în care încuraja oamenii să ucidă. Nu aceeași atitudine bătăioasă a avut-o și când s-a trezit cu mascații la ușă. Bărbatul de 49 de ani, recidivist, s-a scuzat spunând că totul a fost doar o glumă şi a implorat iertare.

„În glumă, băusem un pahar de vin, hai să fac o glumă să râdă băieţii de mine”, a declarat Gheorghe Irava, potrivit .

După ce au văzut zecile de filmări și mesaje prin care bărbatul instiga la violență extremă, mascaţii au venit la descinderi, pregătiţi fiind pentru ce era mai rău. În postările de pe internet, abordând un discurs similar cu cel al mercenarului Horaţiu Potra, individul chema oamenii în stradă la Bucureşti şi îi îndemna să ucidă.

„Încă nu aţi câştigat războiul, după ce se numără cadavrele este un citat dintr-un general, care a zis asa. Deci eu nu am făcut decât să citez un general. Am fost de două ori la miting la Bucureşti şi soţia a râs de mine. Băi, dar tu eşti bărbat? Te duci ca un prost? Ia băi şi tu, fii bărbat! N-am cerut la nimeni să ia cuţitul. Am zis: prieteni, uitați, a râs soţia de mine: ia mă si tu un cuţit, ia ceva, dacă ai vreun duşman mai mare, asta a fost”, s-a scuzat Gheorghe Irava.

Bărbatul are antecedente penale

Gheorghe Ivara este un fan declarat al mercenarului . În nenumărate rânduri, i-a promovat mesajele şi a răspuns chemărilor la luptă şi la forţă armată.

„Au fost doar parodii, ca să râd cu prietenii”, a declarat Gheorghe Irava.

Alături de el, a fost dusă şi soţia la audieri. Amândoi au fost eliberaţi după jumătate de oră.

„Tot ce mi-au confiscat sunt cuţitele. Ce vigilenţi sunt poliţiştii de la Oneşti cu… cuţitele de bucătărie”, a spus Gheorghe Irava.

Gheorghe Irava este cunoscut pentru trecutul său infracţional. A fost închis de trei ori până acum, după cum urmează: șapte ani pentru trafic de persoane, patru ani pentru constituire de grup infracțional organizat şi șase luni pentru falsificare de documente, în Milano. După ce a fost anchetat de procurori, bărbatul a fost lăsat în libertate.

Pagina lui de este urmărită de aproapte şapte mii de oameni.