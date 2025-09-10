Bărbat înșelat de o femeie cunoscută pe un site matrimonial. Ce a pățit acesta

Un bărbat, în vârstă de 67 de ani, din Câmpia Turzii, a fost înșelat de o femeie cunoscută pe un site matrimonial. Acesta s-a ales cu , după întâlnirea pe care a avut-o cu femeia de 32 de ani, din Târnăveni.

Aceasta împreună cu un bărbat în vârstă de 33 de ani, din aceeași localitate, bărbatului de 67 de ani bani, bijuterii, carduri bancare și telefonul mobil.

Cuprins:

Când a avut loc incidentul

Cum au acționat autoritățile

Când a avut loc incidentul

Potrivit informațiilor, incidentul s-a petrecut în luna aprilie a acestui an. După vizita pe care i-au făcut-o cei doi escroci, bărbatul a sesizat dispariția bunurilor. Astfel, acesta a alertat autoritățile.

S-a constata, conform , că cei doi oameni au sustras și banii de pe cardurile furate, iar prejudiciul era unul destul de mare.

Cum au acționat autoritățile

În data de 9 septembrie, au fost efectuate percheziții domiciliare în localitatea Târnăveni, de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Câmpia Turzii, sprijiniți de colegii din Târnăveni. În urma verificărilor, au fost ridicate mai multe bunuri relevante pentru ancheta.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar Procurorul de pe lângă Tribunalul Cluj va decide măsura preventivă care se impune.

Oamenii legii continuă cercetările, în vederea documentării complete a faptelor și stabilirea răspunderii legale, sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.