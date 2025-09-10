B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bărbat înșelat de o femeie cunoscută pe un site matrimonial. Ce a pățit acesta

Bărbat înșelat de o femeie cunoscută pe un site matrimonial. Ce a pățit acesta

Elena Boruz
10 sept. 2025, 15:57
Bărbat înșelat de o femeie cunoscută pe un site matrimonial. Ce a pățit acesta
Sursa foto: Freepik.com

Un bărbat, în vârstă de 67 de ani, din Câmpia Turzii, a fost înșelat de o femeie cunoscută pe un site matrimonial. Acesta s-a ales cu pagube mari, după întâlnirea pe care a avut-o cu femeia de 32 de ani, din Târnăveni.

Aceasta împreună cu un bărbat în vârstă de 33 de ani, din aceeași localitate, i-au furat bărbatului de 67 de ani bani, bijuterii, carduri bancare și telefonul mobil.

Cuprins:

  • Când a avut loc incidentul
  • Cum au acționat autoritățile

Când a avut loc incidentul

Potrivit informațiilor, incidentul s-a petrecut în luna aprilie a acestui an. După vizita pe care i-au făcut-o cei doi escroci, bărbatul a sesizat dispariția bunurilor. Astfel, acesta a alertat autoritățile.

S-a constata, conform cluj24.ro, că cei doi oameni au sustras și banii de pe cardurile furate, iar prejudiciul era unul destul de mare.

Cum au acționat autoritățile

În data de 9 septembrie, au fost efectuate percheziții domiciliare în localitatea Târnăveni, de către polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Câmpia Turzii, sprijiniți de colegii din Târnăveni. În urma verificărilor, au fost ridicate mai multe bunuri relevante pentru ancheta.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar Procurorul de pe lângă Tribunalul Cluj va decide măsura preventivă care se impune.

Oamenii legii continuă cercetările, în vederea documentării complete a faptelor și stabilirea răspunderii legale, sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat”
Eveniment
Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat”
Dana Budeanu: Începutul de an școlar e despre matracucele împopoțonate, cu părul tapat, și despre fătălăii ăia care stau și se uită
Eveniment
Dana Budeanu: Începutul de an școlar e despre matracucele împopoțonate, cu părul tapat, și despre fătălăii ăia care stau și se uită
Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea
Eveniment
Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea
Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro
Eveniment
Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro
Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii
Eveniment
Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii
Fire albe prea devreme? Iată secretul încetinirii procesului de apariție a acestora
Eveniment
Fire albe prea devreme? Iată secretul încetinirii procesului de apariție a acestora
Tânăr de 19 ani, evadat din arestul de la domiciliu. Cum a reușit și unde a fost găsit de polițiști
Eveniment
Tânăr de 19 ani, evadat din arestul de la domiciliu. Cum a reușit și unde a fost găsit de polițiști
Profesor bătut de un elev în curtea liceului. Ce „greșeală” a făcut dascălul
Eveniment
Profesor bătut de un elev în curtea liceului. Ce „greșeală” a făcut dascălul
Descoperire șocantă făcută de un turist, în munții Ceahlău. Nu i-a venit să creadă!
Eveniment
Descoperire șocantă făcută de un turist, în munții Ceahlău. Nu i-a venit să creadă!
O stewardesa a dezvăluit ce o deranjează cel mai mult la pasageri, în timpul zborurilor
Eveniment
O stewardesa a dezvăluit ce o deranjează cel mai mult la pasageri, în timpul zborurilor
Ultima oră
16:08 - Ionel Bogdan: România primește 16,68 miliarde de euro prin SAFE, fonduri pentru securitate și dezvoltare
15:59 - Noi date cutremurătoare privind dubla tragedie din Drobeta: Ipoteza autorităților în cazul profesoarei şi a fiului ei, găsiţi morţi în apartament. „Este şocant ce s-a întâmplat”
15:52 - USR și AUR, scandal în Parlament: „Vă comportați ca ultimul grobian” / “Nu sexul este problema, creierul poate fi. Să vă fie rușine. Țoiu, demisia”
15:47 - Comisia Europeană schimbă regulile pe platformele de socializare. Anunț făcut de Ursula von der Leyen
15:43 - Dana Budeanu: Începutul de an școlar e despre matracucele împopoțonate, cu părul tapat, și despre fătălăii ăia care stau și se uită
15:33 - Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea
15:29 - Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
15:28 - Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
15:19 - Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro
15:02 - Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii