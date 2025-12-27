Un caz neobișnuit de divorț a ajuns până la cea mai înaltă instanță de apel din Turcia, care a decis că aprecierea repetată a fotografiilor altor femei pe rețelele sociale constituie o încălcare a loialității conjugale. Drept urmare, un bărbat a fost obligat să plătească pensie alimentară și despăgubiri fostei sale soții, hotărârea fiind menținută definitiv de Curtea de Casație a .

Acuzații de umilire și comportament nepotrivit online

Cazul a fost înregistrat inițial în orașul Kayseri, din centrul Turciei. O femeie identificată doar cu inițialele HB și-a acuzat soțul, SB, că o umilea constant, o certa frecvent și petrecea un timp excesiv pe rețelele sociale, conform Știrile ProTv.

Potrivit plângerii, bărbatul aprecia în mod repetat fotografiile altor femei și lăsa comentarii sugestive, comportament pe care avocații femeii l-au considerat o încălcare clară a obligației legale de loialitate prevăzută în codul civil turcesc. Apărarea a cerut acordarea de despăgubiri financiare, susținând că aceste acțiuni au afectat grav demnitatea și echilibrul emoțional al reclamantei.

Soțul a negat acuzațiile și a cerut divorțul

La rândul său, SB a respins acuzațiile, susținând că soția sa ar fi insultat tatăl său și că gelozia acesteia i-ar fi afectat reputația.

Bărbatul a depus, de asemenea, o cerere de divorț, cerând instanței să constate culpa comună.

Instanța: comportamentul online nu este „nesemnificativ”

După analizarea probelor și a declarațiilor ambelor părți, tribunalul local de familie a decis că soțul poartă o vină mai mare. Judecătorii au constatat că activitatea acestuia pe rețelele sociale a fost repetată și publică, nu un incident izolat.

Instanța l-a obligat pe bărbat să plătească 1.000 de lire turcești pe lună pensie alimentară (aproximativ 25 de lire sterline) și 60.000 de lire turcești despăgubiri (aproximativ 1.500 de lire sterline). În motivarea deciziei, judecătorii au subliniat că astfel de comportamente online nu pot fi considerate lipsite de importanță.

„Aceste interacțiuni aparent inofensive online pot amplifica nesiguranța emoțională și pot dezechilibra relația”, se arată în hotărâre.

Decizie definitivă: „like”-urile pot încălca loialitatea conjugală

SB a contestat decizia, susținând că sumele impuse sunt excesive. Cu toate acestea, Yargıtay, Curtea de Casație din Turcia, echivalentul unei instanțe supreme în materie civilă, a menținut verdictul instanței inferioare.

Prin această hotărâre definitivă, judecătorii au confirmat că distribuirea repetată de „like”-uri pe fotografiile altor femei poate constitui o încălcare a loialității conjugale conform legislației turcești.

Cu toate că acest caz a generat numeroase glume în mediul online, avocații avertizează că decizia are o importanță majoră și ar putea crea un precedent. Tot mai des, capturile de ecran, mesajele și alte dovezi digitale sunt folosite în instanță pentru a evalua vinovăția în procesele de divorț.