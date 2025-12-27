B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un bărbat a fost obligat să plătească despăgubiri după ce a dat „like” fotografiilor altor femei

Un bărbat a fost obligat să plătească despăgubiri după ce a dat „like” fotografiilor altor femei

Selen Osmanoglu
27 dec. 2025, 12:03
Un bărbat a fost obligat să plătească despăgubiri după ce a dat „like” fotografiilor altor femei
sursa foto: IMAGO/Zoonar
Cuprins
  1. Acuzații de umilire și comportament nepotrivit online
  2. Soțul a negat acuzațiile și a cerut divorțul
  3. Instanța: comportamentul online nu este „nesemnificativ”
  4. Decizie definitivă: „like”-urile pot încălca loialitatea conjugală

Un caz neobișnuit de divorț a ajuns până la cea mai înaltă instanță de apel din Turcia, care a decis că aprecierea repetată a fotografiilor altor femei pe rețelele sociale constituie o încălcare a loialității conjugale. Drept urmare, un bărbat a fost obligat să plătească pensie alimentară și despăgubiri fostei sale soții, hotărârea fiind menținută definitiv de Curtea de Casație a Turciei.

Acuzații de umilire și comportament nepotrivit online

Cazul a fost înregistrat inițial în orașul Kayseri, din centrul Turciei. O femeie identificată doar cu inițialele HB și-a acuzat soțul, SB, că o umilea constant, o certa frecvent și petrecea un timp excesiv pe rețelele sociale, conform Știrile ProTv.

Potrivit plângerii, bărbatul aprecia în mod repetat fotografiile altor femei și lăsa comentarii sugestive, comportament pe care avocații femeii l-au considerat o încălcare clară a obligației legale de loialitate prevăzută în codul civil turcesc. Apărarea a cerut acordarea de despăgubiri financiare, susținând că aceste acțiuni au afectat grav demnitatea și echilibrul emoțional al reclamantei.

Soțul a negat acuzațiile și a cerut divorțul

La rândul său, SB a respins acuzațiile, susținând că soția sa ar fi insultat tatăl său și că gelozia acesteia i-ar fi afectat reputația.

Bărbatul a depus, de asemenea, o cerere de divorț, cerând instanței să constate culpa comună.

Instanța: comportamentul online nu este „nesemnificativ”

După analizarea probelor și a declarațiilor ambelor părți, tribunalul local de familie a decis că soțul poartă o vină mai mare. Judecătorii au constatat că activitatea acestuia pe rețelele sociale a fost repetată și publică, nu un incident izolat.

Instanța l-a obligat pe bărbat să plătească 1.000 de lire turcești pe lună pensie alimentară (aproximativ 25 de lire sterline) și 60.000 de lire turcești despăgubiri (aproximativ 1.500 de lire sterline). În motivarea deciziei, judecătorii au subliniat că astfel de comportamente online nu pot fi considerate lipsite de importanță.

„Aceste interacțiuni aparent inofensive online pot amplifica nesiguranța emoțională și pot dezechilibra relația”, se arată în hotărâre.

Decizie definitivă: „like”-urile pot încălca loialitatea conjugală

SB a contestat decizia, susținând că sumele impuse sunt excesive. Cu toate acestea, Yargıtay, Curtea de Casație din Turcia, echivalentul unei instanțe supreme în materie civilă, a menținut verdictul instanței inferioare.

Prin această hotărâre definitivă, judecătorii au confirmat că distribuirea repetată de „like”-uri pe fotografiile altor femei poate constitui o încălcare a loialității conjugale conform legislației turcești.

Cu toate că acest caz a generat numeroase glume în mediul online, avocații avertizează că decizia are o importanță majoră și ar putea crea un precedent. Tot mai des, capturile de ecran, mesajele și alte dovezi digitale sunt folosite în instanță pentru a evalua vinovăția în procesele de divorț.

Tags:
Citește și...
„Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
Eveniment
„Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Eveniment
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”
Eveniment
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”
Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în flăcări (FOTO)
Eveniment
Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în flăcări (FOTO)
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos. Care sunt cele 4 biserici unde se roagă: „Când intru acolo mă bufnește plânsul”
Eveniment
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos. Care sunt cele 4 biserici unde se roagă: „Când intru acolo mă bufnește plânsul”
Carambol cu 10 mașini pe Drumul Expres Craiova – Pitești. Planul Roșu de intervenție a fost activat (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Carambol cu 10 mașini pe Drumul Expres Craiova – Pitești. Planul Roșu de intervenție a fost activat (VIDEO, FOTO)
A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani
Eveniment
A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani
Crăciun dificil pentru familia lui Bruce Willis! Emma Heming: „Ceea ce înainte era ușor, acum este extrem de complicat”
Eveniment
Crăciun dificil pentru familia lui Bruce Willis! Emma Heming: „Ceea ce înainte era ușor, acum este extrem de complicat”
Pregătire militară pe bani. Cu ce sumă vrea să atragă statul român tinerii recruți
Eveniment
Pregătire militară pe bani. Cu ce sumă vrea să atragă statul român tinerii recruți
Un bărbat a fost bătut cu bâta în Ajunul Crăciunului, după ce a greșit versurile unui colind
Eveniment
Un bărbat a fost bătut cu bâta în Ajunul Crăciunului, după ce a greșit versurile unui colind
Ultima oră
13:12 - Lora, despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Am trăit sărbătoarea în două planuri”
12:42 - Vreme severă în România: ninsori, viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni
11:30 - Atac masiv asupra Kievului: 19 răniți și mii de locuințe rămase fără încălzire
10:15 - Sfântul Apostol și întâiul Mucenic Ștefan, pomenit pe 27 decembrie. Primul martir creștin și mărturisitor al lui Hristos
09:45 - Cod galben de vânt în 23 de județe: rafale de până la 120 km/h și viscol în zonele montane
09:13 - Kim Jong-un accelerează înarmarea. Ordin pentru producție maximă de rachete și prezentarea unui submarin nuclear „istoric”
08:32 - Avertismentul lui Trump: „Zelenski nu are nimic până nu îmi dau acordul”
23:59 - Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut
23:41 - Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
23:11 - „Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul