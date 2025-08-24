B1 Inregistrari!
Un bărbat și fiica lui de 12 ani, la un pas de tragedie după ce au ignorat avertismentele salvamarilor

24 aug. 2025, 13:42
Un bărbat de 44 de ani și fiica lui, în vârstă de 12 ani, au fost salvați în ultim moment de la înec, de salvamarii din Mamaia. Orice minut de întârziere i-ar fi putut costa viața pe cei doi turiști. Întreaga operaţiune a fost filmată de salvatori, care încearcă din nou să îi avertizeze pe oameni că marea poate fi extrem de periculoasă.

În ce stare se află acum bărbatul și fiica lui

Incidentul a avut loc vineri, pe o plajă din Mamaia. Protagoniștii scenei care putea deveni o tragedie au fost un un bărbatul și fiica lui de 12 ani, veniți din Iași, în vacanță la mare. Cei doi au intrat în apă și, până să își dea seama, au fost trași de curenți în larg  și nu au mai putut reveni la mal. La momentul acela, pe plajă era arborat steagul galben, ceea ce înseamnă că în mare au voie să intre doar înotătorii experimentați.

Pe imaginile surprinse în momentul intervenție se poate observa cum salvamarii pornesc cu schijetul spre bărbat și fiica lui, imediat ce realizează că ceva este în neregulă cu ei. Unul dintre salvamari sare în apă, îl trage la suprafață pe bărbat, îi montează tubul de salvare și îl aduce la mal. În același timp, o altă echipă de salvamari ajunge la fetița de 12 ani.

Ambii au ajuns conștienți la mal și au fost duși la punctul de prim ajutor, timp în care, martorii au sunat la 112. Bărbatul și copila au primit îngrijiri medicale, dar acum sunt în afara oricărui pericol, relatează Observator News.

Ce le recomandă salvamarii turiștilor

Salvamarii le recomandă turiștilor să fie foarte atenți la steagurile arborate pe foișoarele lor. Steagul roșu înseamnă că scăldatul este interzis, în timp ce cel galben înseamnă că în mare au voie să intre doar înotătorii experimentați.

