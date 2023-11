Bărbatul audiat 12 ore în cazul crimei din Sibiu din cauza unei gafe a anchetatorilor spune că nu știa nici măcar de ce a fost adus. Laurențiu Lăcătușu, pe B1 TV: Mi-au spus că m-au confundat (VIDEO)

Laurențiu Lăcătușu, audiat 12 ore în cazul crimei din Sibiu , a oferit detalii despre experiența trăită și spune că nici măcar nu știa de ce a fost adus la secție.

Bărbatul a vorbit despre caz, sâmbătă, pe B1 TV, la „Fărădelege” cu Adriana Stoicescu.

Laurențiu Lăcătușu, audiat 12 ore din cauză că a fost „confundat” de anchetatori

„Veneam de la lucru și m-am oprit unde mă oprește mașina, aici, în sat, la magazin, că acolo ne ia dimineața și seara ne lasă acolo, și m-am dus, mi-am luat o cartelă de telefon dinăuntru, din magazin, pe datorie că n-am avut bani să îi dau la femeie acolo, și când am ieșit afară, mi-am luat și eu o bere (…). Mă sună femeia între timp, vino acasă că umblă o mașină pe aici pe stradă, se tot plimbă pe aici pe stradă (…) doi oameni, nu știu ce e cu ei. Eu, când am auzit, n-am mai băut nici bere, nici nimic (…). Când vin aici, acasă, doi civili (…), unul dintre ei a ieșit în fața mea și m-a luat la întrebări”, a povestit bărbatul.

„La Craiova, când m-am dus, i-am întrebat, «domne`, dar pentru ce mă chemarăți aici?». Și ei au început să mă ia la mișto. Unul dintre ei îmi zice că «ai mers cu mobra fără cască, te duci la pușcărie!». Eu, când i-am auzit, am început să râd (…). M-au cercetat acolo, mi-au luat amprente, mi-au făcut poze, m-am dezbrăcat să vadă dacă am tatuaje, dacă nu am tatuaje, că, «domne`, cum să nu ai tatuaje pe tine, e imposibil, că la Valea Stanciului toți sunt cu tatuaje»”, a continuat Laurențiu Lăcătușu.

El spune că la un moment dat a reușit să îi întrebe de ce a fost adus la secție.

„Și un mascat mi-a răspuns, «ce, nu știi pentru ce ești adus?». «Pentru crima de ai făcut-o, unde sunt ceasurile și cu bunurile omului?». «Ce crimă, domne`, ce ceasuri? Eu habar n-am de ce vorbiți dumneavoastră, eu nu sunt vinovat cu nimic»”, susține Laurențiu Lăcătușu.

În cele din urmă, anchetatorii i-ar fi spus că au confundat persoana și poate pleca.

„Mi-au spus ei (despre crima anchetată, n.r.), că eu nu i-am întrebat din cauză că nu mă interesa (…). Mi-au spus că m-au confundat”, a mai declarat Laurențiu Lăcătușu.