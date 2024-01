Bărbatul care s-a întors din morți: „Un fior rece mi-a cuprins corpul”

Un bărbat s-a prăbușit în baia unui fast-food din Utah, SUA, și s-a întors din morți, iar experiența simțită l-a făcut să nu îi mai fie frică de moarte.

De ce s-a prăbușit în baie

Vincent Tolman a fost de medicii care au sosit la fața locului, conform

„Am căzut pe podeaua băii unui Dairy Cream din Utah, într-o noapte rece de ianuarie 2002. Eu și prietenul meu luasem un supliment dubios pe care îl cumpărasem online, dar în momentul în care l-am consumat, am știut că ceva nu era în regulă.

Ne-am repezit la cel mai apropiat restaurant în speranța că niște mâncare ne va face să ne simțim mai bine”, a povestit el.

Starea de rău se instalase, fapt pentru care s-a dus la baie în speranța ca își va reveni, dar era din ce în ce mai rău.

„Am început să mă simt extrem de rău, așa că m-am închis într-o cabină de baie. Dintr-o dată, un fior rece ca gheața mi-a cuprins corpul. Apoi, lumea a început să se învârtă. M-am prăbușit, iar următorul lucru pe care mi-l amintesc este că m-am privit de sus.

Lumea părea că nu mai are tavan, iar eu priveam, calm, cum paramedicii se grăbeau să intre în baie și lucrau deasupra corpului meu”, spune acesta.

Ce a trăit cât timp a fost inconștient

El și-a văzut trupul întins pe podea și medicii încercau să îl salveze, dar după încercările eșuate, l-au învelit într-un sac galben și l-au băgat în portbagajul ambulanței.

Un medic la început de drum nu a avut încredere în operațiunile efectuate prima dată și a mai vrut să verifice pulsul și a simțit un puls slab pe picior, ceea ce i-a dat încredere că va putea salva omul care părea că nu mai are nicio șansă la viață.

„Acesta a intrat în acțiune și a început să alimenteze plămânii cu oxigen și să conecteze un defibrilator.

Nu a fost niciun rezultat după prima undă de șoc, dar după a doua rundă a obținut o bătaie a inimii, iar după a treia rundă a obținut o bătaie constantă a inimii. Era slabă, dar era constantă și era suficientă pentru a susține viața”, a mai spus bărbatul.

Când ambulanța a sosit la spital, pacientul a început să aibă convulsii și a stat în comă trei zile, iar medicii nu i-au dat prea mari șanse că va supraviețui.

„A fost atât de sfâșietor… Cum se putea ca în tot acest timp să fi asistat la propria mea moarte? Am fost în comă timp de trei zile, declarată oficial de către medici – în

Aceștia au spus familiei mele că aveam puține șanse de supraviețuire. Dar, în acele trei zile, cred că am călătorit în „partea cealaltă”. Am fost întâmpinat cu sentimente de iubire și am văzut frumusețea divină, toate acestea fiind descrise în cartea mea. Știam în adâncul sufletului meu că nu era încă momentul meu. Așa că, trei zile mai târziu, am deschis ochii în spital. Din punct de vedere fizic eram complet bine”, a spus el.

Medicii au fost și ei uimiți de faptul că bărbatul a reușit să supraviețuiască și i-au spus că este un miracol că a revenit la viață.

Această experiență l-a făcut pe Tolman să nu se mai teamă de moarte și să își continue scopul pe pământ, fiind mai credincios și recunoscător.

„Încerc să trăiesc fiecare zi cu un sentiment de recunoștință și fericire. Știu că viața este aici pentru a ne învăța multe lecții. De asemenea, nu mă mai tem de moarte. De fapt, când aflu că cineva a murit, îl invidiez, deoarece știu că a plecat într-un loc superior celui în care ne aflăm acum”, a încheiat Tolman.