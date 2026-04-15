Bătaie între AUR-iști. Agresivul deputat Dan Tanasă a devenit victima unui coleg. O fi de la bani, o fi de la funcții? (VIDEO)

Un membru AUR a sărit la bătaie după o ceartă cu deputatul Dan Tanasă, Omul s-a enervat după ce Tanasă, cunoscut pentru agresivitatea sa, l-a jignit.

Dan Tanasă, bătaie cu un alt membru AUR

Într-un videoclip publicat în mediul online de se observă cum deputatul AUR Dan Tanasă are o dispută verbală cu mai multe persoane. Nu este clar când și unde a avut loc incidentul, însă ce se vede clar este că la un moment un alt bărbat devine violent, după ce a fost jignit.

În videoclipul de 50 de secunde publicat online apar în cadru mai multe persoane. Se aude vocea deputatului AUR Dan Tanasă. „Nu, nu, nu. Avem o problemă foarte mare! Nu mă interesează! Domnule, luați mâna de pe mine. Vă rog frumos! Domnule, nu stau la masă cu borfașii”.

Câteva secunde mai târziu, un bărbat se năpustește asupra deputatului Dan Tanasă, care stătea pe un scaun, și îi spune: „Bă, mă faci pe mine borfaș? Bă! Mi-am dat viața pentru partidul ăsta, bă, p***, înțelegi?”.

Oamenii din jur îl trag pe respectivul bărbat de lângă Dan Tanasă, apoi ambii combatanți pleacă din sala în care se aflau.

Agresivul Tanasă, compătimit de colegi

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ștefan Avrămescu, a declarat că în videoclip nu este vorba despre o „altercație sau bătaie”. Ci o agresiune asupra deputatului Tanasă.

„Filmarea la care faceți referire nu este una recentă. Ea nu a avut loc în sediul AUR. Nu a fost vorba de o altercație sau bătaie cum scrie în acel video, ci de o încercare de agresiune asupra domnului Dan Tanasă.”, a declarat Avrămescu pentru jurnaliștii de la .

În noiembrie 2024, Dan Tanasă a fost protagonistul unui alt episod violent, alături fostul primar USR al Brașovului.

Într-un videoclip publicat pe contul de YouTube se observă cum, la un moment dat, Allen Coliban și Dan Tanasă se îmbrâncesc în sala de ședințe din Primăria Brașov. Deputatul AUR îl împinge pe fostul primar, iar acesta ripostează.

Iar în 2021, același Dan Tanasă l-a agresat, pe holurile Parlamentului, pe Ionuț Moșteanu.

„Bă, dacă te bag în *** *** o să zici că am ceva cu tine. Du-te dracu de bou”, i-a strigat Dan Tănasă lui Moșteanu de față cu mai mulți parlamentari și jurnaliști Jignirile nu s-au oprit aici.

„Ești un zero barat. Ești un zero barat. Moșteanule, am acasă șosete găurite, moștenite, care sunt mai valoroase decât ești tu. N-ai făcut nimic în toată viața ta și te-ai trezit deputat. Deci nu mai vorbi tu de , că tu pe lângă George Simion ești un zero barat. Ești un nimeni în drum, ascultă-mă ce-ți spun. George Simion e cu 10 clase pe lângă tine. Hai, că nu mai … Aerul a devenit insalubru …”, a continuat deputatul AUR Dan Tănasă.

Și sunt doar două exemple cu ieșirile agresive ale deputatului Dan Tanasă.