Bătaie între elevi, într-o școală dintr-o comună din județul Teleorman. Doi adolescenți agresivi, care și-au atacat un coleg, au fost reținuți de autorități.

Bătaie între elevi la școală

a reținut doi elevi care au lovit și amenințat un alt elev, într-o din localitatea Olteni, județul Teleorman. Cei doi adolescenți reținuți după această bătaie între elevi, au 14, respectiv 15 ani. Ei sunt acuzați că au lovit și au amenințat un alt coleg, în școală, susține Poliția Teleorman.

„Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Dobroteşti efectuează cercetări faţă de doi tineri, de 14 şi 15 ani, din comuna Olteni, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi ameninţare”, a transmis .

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor s-a stabilit că cei trei au avut un conflict în școală. În acest context, doi dintre ei, l-ar fi agresat și amenințat pe cel de-al treilea minor.

„Cercetările preliminare au conturat ipoteza că, la data de 9 februarie a.c., în timp ce se aflau într-o unitate de învăţământ, din comuna Olteni, pe fondul unui conflict spontan, doi elevi ar fi agresat fizic un alt elev, de 14 ani. Totodată, unul dintre cei doi tineri cercetaţi l-ar fi ameninţat pe minor”, precizează IPJ Teleorman.

Ce se întâmplă în continuare

După această bătaie între elevi, la școală, părinții băiatului bătut au refuat să completeze formularul de evaluare a riscului în vederea emiterii unui ordin de protecţie. De asemenea, minorul nu a necesitat îngrijiri medicale.

Chiar și așa, polițiștii au anunțat că în acest caz a fost întocmit un , iar cercetările sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle.