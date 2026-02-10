B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi

Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi

Adrian Teampău
10 feb. 2026, 14:42
Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Bătaie între elevi la școală
  2. Ce se întâmplă în continuare

Bătaie între elevi, într-o școală dintr-o comună din județul Teleorman. Doi adolescenți agresivi, care și-au atacat un coleg, au fost reținuți de autorități.

Bătaie între elevi la școală

Poliția a reținut doi elevi care au lovit și amenințat un alt elev, într-o unitate de învăţământ din localitatea Olteni, județul Teleorman. Cei doi adolescenți reținuți după această bătaie între elevi, au 14, respectiv 15 ani. Ei sunt acuzați că au lovit și au amenințat un alt coleg, în școală, susține Poliția Teleorman.

„Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Dobroteşti efectuează cercetări faţă de doi tineri, de 14 şi 15 ani, din comuna Olteni, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi ameninţare”, a transmis IPJ Teleorman.

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor s-a stabilit că cei trei au avut un conflict în școală. În acest context, doi dintre ei, l-ar fi agresat și amenințat pe cel de-al treilea minor.

„Cercetările preliminare au conturat ipoteza că, la data de 9 februarie a.c., în timp ce se aflau într-o unitate de învăţământ, din comuna Olteni, pe fondul unui conflict spontan, doi elevi ar fi agresat fizic un alt elev, de 14 ani. Totodată, unul dintre cei doi tineri cercetaţi l-ar fi ameninţat pe minor”, precizează IPJ Teleorman.

Ce se întâmplă în continuare

După această bătaie între elevi, la școală, părinții băiatului bătut au refuat să completeze formularul de evaluare a riscului în vederea emiterii unui ordin de protecţie. De asemenea, minorul nu a necesitat îngrijiri medicale.

Chiar și așa, polițiștii au anunțat că în acest caz a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle.

Tags:
Citește și...
Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
Eveniment
Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
UPDATE: Judecătorul propus de Nicușor Dan rămâne la CCR / Instanța a judecat cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la Curtea Constituțională
Eveniment
UPDATE: Judecătorul propus de Nicușor Dan rămâne la CCR / Instanța a judecat cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la Curtea Constituțională
Surse: Răsturnare de situație! Cui aparține, de fapt, drona găsită în stațiunea Mamaia
Eveniment
Surse: Răsturnare de situație! Cui aparține, de fapt, drona găsită în stațiunea Mamaia
Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani
Eveniment
Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani
Reacția lui Augustin Zegrean după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal înainte de o decizie pe legea pensiilor speciale: “E o problemă acolo”
Eveniment
Reacția lui Augustin Zegrean după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal înainte de o decizie pe legea pensiilor speciale: “E o problemă acolo”
Newsweek: Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate
Eveniment
Newsweek: Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate
Situație alarmantă în Curtea de Argeș! Apa de la robinet, interzisă după depistarea unei bacterii. Zeci de mii de oameni afectați
Eveniment
Situație alarmantă în Curtea de Argeș! Apa de la robinet, interzisă după depistarea unei bacterii. Zeci de mii de oameni afectați
Surse: Un judecător a intrat în concediu paternal. Un nou blocaj la CCR în dosarul pensiilor magistraților. Ce spune regulamentul
Eveniment
Surse: Un judecător a intrat în concediu paternal. Un nou blocaj la CCR în dosarul pensiilor magistraților. Ce spune regulamentul
Secretul ciorbei gustoase de la țară. Trucul simplu folosit de gospodinele bătrâne, fără cuburi sau concentrate
Eveniment
Secretul ciorbei gustoase de la țară. Trucul simplu folosit de gospodinele bătrâne, fără cuburi sau concentrate
Canapea – cum alegem canapeaua ideală pentru casa noastră?
Eveniment
Canapea – cum alegem canapeaua ideală pentru casa noastră?
Ultima oră
16:31 - Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază
16:21 - Metodele de furt ale politicienilor români. „Umflarea costurilor” și „Externalizarea” sunt într-un top al Chat GPT
16:19 - Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023
16:17 - Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
16:13 - Teribil accident în Iași: Printre victime, o femeie însărcinată. Nici fătul nu a putut fi salvat. Care a fost cauza
15:55 - UPDATE: Judecătorul propus de Nicușor Dan rămâne la CCR / Instanța a judecat cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la Curtea Constituțională
15:34 - România, pe locul 22 în clasamentul mondial de rugby. „Stejarii” își mențin poziția
15:23 - Surse: Răsturnare de situație! Cui aparține, de fapt, drona găsită în stațiunea Mamaia
15:21 - Piața imobiliară în pericol de colaps. Peste 60% dintre dezvoltatori sunt în risc de colaps (ANALIZĂ)
15:03 - Cafeaua și ceaiul, asociate cu un risc mai scăzut de demență. Ce arată un studiu desfășurat pe parcursul a 40 de ani