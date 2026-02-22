Batogul de sturion este una dintre cele mai vechi delicatese din . Începând din această lună, produsul a fost recunoscut oficial la nivel european și a obținut statutul de Indicație Geografică Protejată. Această certificare confirmă autenticitatea și valoarea unui preparat cu o tradiție care datează încă din Evul Mediu.

Obținerea batogului de sturion nu este deloc un proces simplu. Este nevoie de timp, atenție și respectarea unor etape precise, transmise din generație în generație. Gustul său distinct este dat de doar trei ingrediente esențiale, alese cu grijă. Acestea sunt sarea, zahărul și piperul alb.

Cum a ajuns batogul de sturion o delicatesă recunoscută în Europa

Batogul de sturion a fost recunoscut oficial la nivel european ca produs cu Indicație Geografică Protejată. Este unul dintre cele mai valoroase preparate tradiționale din Delta Dunării. Povestea lui începe cu sute de ani în urmă, încă din . La acea vreme, era menționat de cronicarii care au călătorit prin Chilia, Sulina și Tulcea și au descoperit acest produs aparte.

Batogul de sturion este considerat un de lux, comparabil cu icrele negre obținute din același pește. Până astăzi, a rămas un simbol al tradiției locale, păstrat după rețete vechi, moștenite din familie.

Prepararea lui nu este deloc simplă. Fileul de sturion este atent pregătit, folosindu-se o combinație echilibrată de sare, zahăr și piper alb, care îi oferă gustul specific, apoi este afumat, feliat și ambalat cu grijă. Astfel, fiecare bucată ajunge pe masă ca un produs autentic, care duce mai departe gustul și identitatea Deltei Dunării.