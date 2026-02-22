B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Batogul de sturion a fost recunoscut oficial în UE ca produs cu Indicație Geografică Protejată. Prepararea lui nu este deloc simplă

Ana Beatrice
22 feb. 2026, 16:57
Batogul de sturion este una dintre cele mai vechi delicatese din Delta Dunării. Începând din această lună, produsul a fost recunoscut oficial la nivel european și a obținut statutul de Indicație Geografică Protejată. Această certificare confirmă autenticitatea și valoarea unui preparat cu o tradiție care datează încă din Evul Mediu.

Obținerea batogului de sturion nu este deloc un proces simplu. Este nevoie de timp, atenție și respectarea unor etape precise, transmise din generație în generație. Gustul său distinct este dat de doar trei ingrediente esențiale, alese cu grijă. Acestea sunt sarea, zahărul și piperul alb.

Batogul de sturion a fost recunoscut oficial la nivel european ca produs cu Indicație Geografică Protejată. Este unul dintre cele mai valoroase preparate tradiționale din Delta Dunării. Povestea lui începe cu sute de ani în urmă, încă din Evul Mediu. La acea vreme, era menționat de cronicarii care au călătorit prin Chilia, Sulina și Tulcea și au descoperit acest produs aparte.

Batogul de sturion este considerat un preparat de lux, comparabil cu icrele negre obținute din același pește. Până astăzi, a rămas un simbol al tradiției locale, păstrat după rețete vechi, moștenite din familie.

Prepararea lui nu este deloc simplă. Fileul de sturion este atent pregătit, folosindu-se o combinație echilibrată de sare, zahăr și piper alb, care îi oferă gustul specific, apoi este afumat, feliat și ambalat cu grijă. Astfel, fiecare bucată ajunge pe masă ca un produs autentic, care duce mai departe gustul și identitatea Deltei Dunării.

Drumul spre recunoașterea europeană a batogului de sturion a început în 2022 și a fost marcat de numeroase verificări și solicitări de explicații.

„Am avut foarte multe solicitări de clarificări. Una este inedită și ne-a stârnit și amuzamentul: ne-au solicitat de ce nu respectăm clarificări, de ce nu respectăm povestea medievală a produsului, pe care am documentat-o și de ce nu facem produsul din sturion pescuit în sălbăticie, în bunuri naturale. Și am explicat că, potrivit principiului sustenabilității, tot de Comisia Europeană promovat, în 2006, în România s-a interzis pescuit la sturion și atunci a luat amploare activitatea de acvacultură sturion pentru speciile de sturion vizate”, a declarat un producător de preparate din pește din Tulcea, notează digi24.ro.

În prezent, România are 16 produse tradiționale recunoscute și protejate oficial la nivelul Uniunii Europene.

