Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani

Bătrân jefuit în plină zi pe stradă, în Cernavodă. Hoții i-au furat o sumă importantă de bani

Adrian Teampău
06 feb. 2026, 21:01
Cuprins
  1. Caz de tâlhărie anchetat de Poliția din Cernavodă
  2. Poliția a identificat un suspect

Poliția din Cernavodă anchetează un caz de tâlhărie care s-a petrecut, în miezul zilei, pe o stradă din oraș. Un bătrân, în vârstă de 72 de ani a fost atacat și jefuit în timp ce se deplasa alături de soția sa.

Caz de tâlhărie anchetat de Poliția din Cernavodă

Un bătrân de 72 de ani a fost atacat pe stradă, vineri, în orașul Cernavodă, în timp ce se deplasa împreună cu soția sa. Poliția din Cernavodă a anunțat că hoții l-au jefuit de suma de 13.000 de lei pe care o avea asupra sa. Cei doi bătrâni au împrumutat suma de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Poliţiştii au demarat verificări şi până în prezernt a fost identificat un bărbat de 41 de ani.

„Astăzi, în jurul orei 12.20, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Cernavodă au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că pe strada Unirii din oraşul Cernavodă ar fi avut loc o tâlhărie. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 72 de ani, căruia i-ar fi fost sustrasă suma de 13.000 de lei, în timp ce se deplasa pe strada Unirii din oraşul Cernavodă, alături de soţia sa”, a transmis IPJ Constanţa.

Poliţişti au stabilit că două persoane necunoscute, un bărbat și o femeie, ar fi smuls banii din mâna bătrânului după care l-au trântit la pământ. Imediat după ce s-au scăpat de victimă, hoții au reușit să fugă, fără ca nimeni să intervină să-i oprească. Din imaginile surprinse pe o cameră video amplasată în zona unde s-a produs tâlhăria reiese cum cei doi vârstnici au fost atacaţi de un bărbat şi o femeie.

Poliția a identificat un suspect

Polițiștii care au venit la fața locului au inițiat o anchetă pentru a-i depista pe hoții care l-au tâlhărit pe bătrân. În urma verificărilor poliția din Cernavodă a reușit să identifice pe unul dintre suspecți, în vârstă de 41 de ani. Acesta a fost reținut, iar cercetările continuă pentru prinderea tuturor celor care au participat la tâlhărie.

„Până la aceste moment, a fost identificat un bărbat, de 41 de ani, bănuit de comiterea faptei. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate şi luarea măsurilor legale care se impun”, au anunțat polițiștii

