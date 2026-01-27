Cafeaua rămâne una dintre cele mai consumate băuturi din lume, iar pentru mulți oameni diminețile sunt de neconceput fără o cană fierbinte de cafea. Totuși, în sezonul rece, specialiștii atrag atenția asupra unei alternative sănătoase, cu multiple beneficii pentru organism.

Despre ce este vorba

În fiecare dimineață, milioane de persoane aleg cafeaua pentru gustul intens și efectul energizant pe care îl oferă.

Cu toate că această băutură are și beneficii demonstrate pentru sănătate, consumul excesiv poate veni la pachet cu efecte nedorite, precum agitația, palpitațiile sau iritațiile gastrice.

În perioada iernii, când organismul are nevoie de căldură și susținere suplimentară, ceaiul de scorțișoară poate reprezenta o alternativă eficientă, scrie Click.

De ce este recomandat ceaiul de scorțișoară în sezonul rece

Ceaiul de scorțișoară este cunoscut pentru capacitatea sa de a regla temperatura internă a corpului, contribuind la senzația de încălzire din interior. Acest efect îl face ideal pentru zilele friguroase, când organismul este supus unui stres suplimentar din cauza temperaturilor scăzute.

În plus, scorțișoara susține buna funcționare a sistemului digestiv. Ceaiul preparat din acest condiment poate reduce senzația de balonare, poate calma durerile de stomac și poate accelera tranzitul intestinal, fiind util mai ales după mesele copioase specifice sezonului rece.

Un aliat puternic împotriva radicalilor liberi

Un alt beneficiu important al ceaiului de scorțișoară este conținutul ridicat de antioxidanți. Aceștia ajută la combaterea radicalilor liberi din organism, reducând stresul oxidativ și riscul apariției unor afecțiuni grave.

Consumul regulat, în cantități moderate, poate contribui la scăderea riscului de boli cardiovasculare și poate avea un rol protector inclusiv în prevenirea unor tipuri de cancer. De asemenea, scorțișoara este recunoscută pentru capacitatea sa de a menține sub control nivelul glicemiei, fiind benefică pentru persoanele care suferă de diabet sau care au fluctuații ale zahărului din sânge

Proprietăți antiinflamatoare și efecte benefice asupra imunității

Ceaiul de scorțișoară are și proprietăți antiinflamatoare, extrem de utile pe timp de iarnă, când organismul este mai expus infecțiilor și inflamațiilor.

Consumat regulat, acesta poate sprijini sistemul imunitar și poate contribui la starea generală de bine.

Precauții importante

Specialiștii avertizează însă că scorțișoara trebuie consumată cu moderație. În cantități mari, aceasta poate interacționa cu anumite medicamente, în special cele pentru inimă și diabet. De asemenea, un consum excesiv poate duce la toxicitate hepatică.

Din acest motiv, persoanele care suferă de afecțiuni cronice sau urmează tratamente medicamentoase sunt sfătuite să consulte medicul înainte de a introduce ceaiul de scorțișoară în rutina zilnică.