Băuturile spirtoase, cele mai periculoase pentru ficat. Explicațiile unui farmacist

Selen Osmanoglu
31 mart. 2026, 10:05
Cuprins
  1. Spirtoasele: alcool concentrat, ficat suprasolicitat
  2. Acetaldehida și efectele ei asupra ficatului
  3. Nu doar tipul băuturii contează
  4. Ce trebuie reținut

Excesul de alcool afectează grav ficatul, însă nu toate băuturile alcoolice sunt la fel de periculoase. Potrivit farmacistului Sento Segarra, adevăratul risc vine din consumul de băuturi spirtoase, cum ar fi whiskey, vodcă, rom sau gin, care pot provoca daune ireversibile în timp.

Spirtoasele: alcool concentrat, ficat suprasolicitat

Cu toate că mulți cred că vinul sau berea sunt cele mai nocive pentru ficat, farmacistul Sento Segarra spune că pericolul real este reprezentat de băuturile spirtoase. Acestea au un grad foarte ridicat de alcool, care poate ajunge chiar la 35-45%, mult peste bere (4-5%) sau vin (12-14%), scrie Click.

„De fiecare dată când bei, ficatul tău intră în modul de urgență. Trebuie să descompună un produs secundar extrem de toxic numit acetaldehidă”, explică expertul. Această substanță rezultă din metabolizarea alcoolului etilic și este extrem de reactivă, afectând direct celulele hepatice.

Acetaldehida și efectele ei asupra ficatului

Acetaldehida provoacă inflamații puternice și stres oxidativ în ficat. Mai mult, blochează capacitatea celulelor de a se regenera și poate favoriza apariția unor afecțiuni grave, cum ar fi steatoza hepatică, hepatita alcoolică sau chiar ciroza.

„Acetaldehida distruge celulele hepatice, provoacă inflamații și le blochează capacitatea de regenerare. Două băuturi pe zi sunt suficiente pentru a-ți suprasolicita ficatul, zi de zi, fără să-ți dai seama”, subliniază Sento Segarra.

Astfel, chiar dacă nu simți efectele imediat, consumul regulat de băuturi spirtoase poate duce în timp la probleme serioase de sănătate.

Nu doar tipul băuturii contează

Experții avertizează că nu doar tipul de băutură este important, ci și concentrația de alcool și viteza cu care este consumată. Chiar și cantități moderate, dacă sunt ingerate rapid sau frecvent, pot suprasolicita ficatul.

De asemenea, problemele hepatice nu apar după un singur episod de băut, ci din consumul excesiv pe termen lung. Ficatul are nevoie de timp pentru a metaboliza alcoolul, iar în lipsa acestui răgaz, celulele hepatice se deteriorează treptat.

Ce trebuie reținut

Băuturile spirtoase nu sunt interzise, dar trebuie consumate cu prudență. Farmacistul Sento Segarra recomandă să fim conștienți de riscuri și să evităm consumul frecvent sau excesiv.

Alegerea băuturilor cu alcool mai slab sau limitarea consumului poate proteja ficatul pe termen lung.

