Beatrice Mahler: ”Pacientul cu COVID ar trebui să aibă dreptul la tratament gratuit”

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a declarat sâmbătă, la Antena 3, că inclusiv pacienții nevaccinați nu ar trebui să își plătească spitalizarea dacă se infectează cu COVID-19.

„Vorbim de o boală care implică sănătatea publică. În acest moment orice afecțiune care are risc contagios, care afectează inclusiv populația vaccinată, nu ar trebui să plătească. Bolnavul din România are dreptul la sănătate, are acest drept asigurat de către stat”, a declarat Beatrice Mahler la Antena 3.

„Așa cum pacientul cu tuberculoză are dreptul la tratament gratuit, pacientul cu HIV are tratamentul gratuit, și pacientul cu COVID, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă dreptul la tratament gratuit”, a adăugat Mahler.

Afirmațiile doctorului vin în contextul în care propunerea ca nevaccinații să își plătească tratamentul Covid a fost făcută în Comisia de Sănătate. Propunerea inițială apărea într-un amendament depus de PNL la proiectul legii care face obligatoriu certificatul verde pentru mersul la serviciu.

Alexandru Rafila, reprezentantul PSD în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, a anunțat că social-democrații nu sunt de acord cu propunerea PNL ca românii nevaccinați, care s-au testat pe banii statului, să își plătească singuri spitalizarea dacă ajung să se interneze cu Covid.

”Nu am fost de acord cu plata serviciilor medicale de către nevaccinați, ar face ca oamenii să nu mai meargă la spital. Sper că poziția noastră a fost înțeleasă de parteneri”, a declarat Alexandru Rafila.