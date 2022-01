Bilanțul COVID-19, în creștere: Aproape 4.000 de cazuri noi și 52 de decese raportate în 24 de ore. Cel mai probabil, România a intrat în valul 5

România a înregistrat 3.900 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, arată datele intermediare de marți. Institutul Național de Sănătate Publică a raportat 52 de decese COVID-19 în 24 de ore, cu mențiunea că un număr de cinci dintre acestea s-au produs anterior intervalului de referință.

„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 ianuarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 3.900 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 52 decese, dintre care 5 anterioare. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00”, se arată în informarea transmisă de Grupul de Comunicare Strategică.

Octavian Jurma, semnal de alarmă: În trei zile, varianta Omicron poate dubla numărul de cazuri

Cercetătorul avertiza anterior că, dacă se vor depăși 3.000 de cazuri la bilanțul de marți, „trendul de săptămâna trecută trebuie să ne îngrijoreze suplimentar”.

„De saptamana viitoare vom vedea si impactul scolilor si e posibil sa revenim in zona de 10,000 cazuri pe zi inainte de 20 ianuarie! Curba internarilor in spitale va fi vizibila insa doar cu 1-2 saptamani mai tarziu, asadar e nevoie sa fim rezervati cu aparenta ca si la noi valul Omicron produce mai putin spitalizari pana la finalul lunii ianuarie cand ma astept ca spitalele sa fie lovite de valul de imbolnaviri. Aproape toate judetele din Romania au semne de crestere ale indicatorilor pe termen scurt si mediu acre se vor reflecat in incidenta oficiala tot in aceasta saptamana. Incidenta oficiala e calculata la 14 zile si se raporteaza cu 3 zile intarziere. In 3 zile Omicron poate dubla numarul de cazuri si ar trebuie sa trecem la raportarea imediata la 7 zile ca sa tinem pasul cu pandemia”, susține Octavian Jurma.

Emilian Popovici: Virusul SARS-CoV-2 generează mutații aproape permanent

Pe jumătate de mapamond nu există restricții sanitare și vaccinare anti-COVID-19, iar variantele de acolo sunt depistate abia atunci când sunt importate, a atras atenția și Emilian Popovici, vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan.

„Este această problemă a posibilităților acestui virus de a genera variante. De aceea, este important ca infecțiile, prin măsuri, să fie ținute la un nivel cât mai scăzut, pentru a-i limita posibilitățile de a genera variante. Rămâne problema aceea cu jumătatea de lume fără măsuri și fără vaccinare, unde variantele nici nu știm câte sunt – nu avem cum să știm decât în momentul în care se importă o variantă”, a explicat specialistul, care spune că SARS-CoV-2 „generează mutații aproape permanent”.