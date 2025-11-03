B1 Inregistrari!
Doar 10 lei biletul la festivalul Beach, Please!, de Black Friday. De unde poți cumpăra și ce surprize mai pregătesc organizatorii

Ana Maria
03 nov. 2025, 15:57
Sursa foto: Facebook / @Beach, Please Festival
Cuprins
  1. Ce surpriză pregătește Beach, Please! de Black Friday 2025
  2. Cum a ajuns Beach, Please! cel mai mare festival din Europa pentru tineri
  3. Care este conceptul campaniei “NU-ȚI LUA BILETE LA Beach, Please! (ÎNCĂ)”

Bilete super ieftine la Beach, Please!, de Black Friday. Festivalul care a redefinit experiența de entertainment din România lansează o campanie fără precedent.

Ce surpriză pregătește Beach, Please! de Black Friday 2025

Pe 7 noiembrie, organizatorii Beach, Please! Black Friday 2025, împreună cu eMag lansează un drop special. Mai exact, oferă 100 de bilete la prețul de doar 10 lei, urmate de valuri de reduceri de 40%, 30% și 20%.

Tot atunci, fanii vor afla și primul headliner internațional confirmat pentru ediția aniversară din 2026.

„Este cel mai mic preț la care vei putea cumpăra bilet. Vrem să le mulțumim fanilor care ne-au fost alături încă de la început, să le dăm ocazia să fie parte din ediția aniversară Beach, Please! 2026. De data asta, vara începe mai devreme,” a declarat Andrei Șelaru (Selly), co-fondatorul festivalului.

Festivalul va avea loc în perioada 8-12 iulie 2026.

Cum a ajuns Beach, Please! cel mai mare festival din Europa pentru tineri

Lansat în 2022, festivalul a devenit rapid un fenomen cultural, unde au participat peste 500.000 de persoane la ediția din 2025. Pe scenele sale au urcat artiști precum Travis Scott, Yeat, A$AP Rocky, Lil Pump și Swae Lee, alături de cei mai cunoscuți artiști români, potrivit G4Media.

Evenimentul combină muzica, arta urbană, sportul și zonele de lifestyle într-o experiență completă.

Care este conceptul campaniei “NU-ȚI LUA BILETE LA Beach, Please! (ÎNCĂ)”

Campania de Black Friday are o notă ironică: „NU-ȚI LUA BILETE LA Beach, Please!”. Aceasta este o provocare adresată fanilor de a rezista tentației până când va începe “Beach, Please! x eMAG Black Friday Drop”.

„De Black Friday, eMAG aduce nu doar reduceri la produse, ci și un festival de oferte pentru experiențe memorabile, precum biletele la Beach, Please!, disponibile la cel mai mic pret din an, în rate, fără dobândă, o surpriză pregătită pentru toți cei care vor să-și planifice vara încă de acum”, a spus Răzvan Acsente, Head of Marketing RO, BG & HU.

