B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie

Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie

B1.ro
24 aug. 2025, 09:43
Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie
Bucureștii vor plăti mult ca să circule cu mijloacele de transport în comun

Au mai rămas doar două săptămâni în care călătorii pot beneficia de tarifele mai mici ale biletelor integrate STB–Metrorex. Prețul acestora urmează să fie majorat, după ce Ordinul ministrului Transporturilor privind scumpirea biletelor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, vineri. 

Cuprins:

  1. Cum a ajuns să se aprobe majorarea prețurilor la bilete să fie aprobat
  2. Cât vor plăti bucureștenii pentru un bilet integrat STB-Metrorex

Cum a ajuns să se aprobe majorarea prețurilor la bilete să fie aprobat

Oficialii de la vremea aceia au avut grijă ca proiectul de Ordin de ministru al Transporturilor privind majorarea prețurilor biletelor de metrou, pus în consultare publică în ajunul Crăciunului, și dezbaterea organizată la Minister, fixată pe data de 30 decembrie, să se desfășoare la date la care cetățenii, aflați în prag de sărbătoare, să prioritizeze alte activități.

Așa se face că bucureștenii au fost loviți de prima scumpire a biletelor chiar pe 1 ianuarie. În cadrul acestei modificări au fost incluse doar biletele care permiteau călătoria cu metroul, nu și cele de tip „metropolitan integrat”, care oferă oamenilor posibilitatea de a călători atât cu metroul, cât și cu mijloacele de transport public de suprafață din București și județul Ilfov.

Cât vor plăti bucureștenii pentru un bilet integrat STB-Metrorex

Peste două săptămâni, un bilet STB plus Metrorex va costa 7 lei, cu 2 lei mai mult decât costă în prezent. În ceea ce privește prețul unui abonament metropolitan și metrou, pe 1 an de zile, acesta va înregistra o creștere de peste 200 de lei, ajungând să coste 1410 lei, potrivit Adevărul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
Eveniment
Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă
Eveniment
O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă
Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut
Eveniment
Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut
Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
Eveniment
Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan
Eveniment
Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan
Preot de la Schitul Stânișoara, acuzat că are o relație homosexuală și că a dansat pe manele în lăcașul de cult. Ce spune Arhiepiscopia Sucevei (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Preot de la Schitul Stânișoara, acuzat că are o relație homosexuală și că a dansat pe manele în lăcașul de cult. Ce spune Arhiepiscopia Sucevei (VIDEO, FOTO)
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei
Eveniment
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei
Ce n-ar trebui să comanzi niciodată dintr-un restaurant: „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore”
Eveniment
Ce n-ar trebui să comanzi niciodată dintr-un restaurant: „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore”
Patru morți într-un teribil accident în Argeș. Cum s-a produs tragedia
Eveniment
Patru morți într-un teribil accident în Argeș. Cum s-a produs tragedia
Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
Eveniment
Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
Ultima oră
10:57 - Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Le urez prietenilor ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită
10:00 - Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor
09:09 - Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
08:44 - O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă
08:33 - Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni: Politica adevărată se face fără artificii
08:12 - Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut
23:59 - Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
23:33 - Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
23:23 - Jean Paler, uluit de prețurile de pe litoral: „E jale totală. Vor să facă avere cât într-un an”. Ce pensie are actorul
22:56 - Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan