Au mai rămas doar două săptămâni în care călătorii pot beneficia de tarifele mai mici ale biletelor integrate STB–Metrorex. Prețul acestora urmează să fie majorat, după ce Ordinul ministrului Transporturilor privind scumpirea biletelor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, vineri.

Cum a ajuns să se aprobe majorarea prețurilor la bilete să fie aprobat
Cât vor plăti bucureștenii pentru un bilet integrat STB-Metrorex

Cum a ajuns să se aprobe majorarea prețurilor la bilete să fie aprobat

Oficialii de la vremea aceia au avut grijă ca proiectul de Ordin de ministru al Transporturilor privind majorarea prețurilor biletelor de metrou, pus în consultare publică în ajunul , și dezbaterea organizată la Minister, fixată pe data de 30 decembrie, să se desfășoare la date la care cetățenii, aflați în prag de sărbătoare, să prioritizeze alte activități.

Așa se face că bucureștenii au fost loviți de prima scumpire a biletelor chiar pe 1 ianuarie. În cadrul acestei modificări au fost incluse doar biletele care permiteau călătoria cu metroul, nu și cele de tip „metropolitan integrat”, care oferă oamenilor posibilitatea de a călători atât cu metroul, cât și cu mijloacele de transport public de suprafață din București și județul .

Cât vor plăti bucureștenii pentru un bilet integrat STB-Metrorex

Peste două săptămâni, un bilet STB plus Metrorex va costa 7 lei, cu 2 lei mai mult decât costă în prezent. În ceea ce privește prețul unui abonament metropolitan și metrou, pe 1 an de zile, acesta va înregistra o creștere de peste 200 de lei, ajungând să coste 1410 lei, potrivit .